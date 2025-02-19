Giriş Tarihi: 19.02.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
09:42
Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası ilk kez açıkladı! Usta oyuncu Hülya Koçyiğit: Beni gerçekten çok üzüyor...
Yeşilçam dünyasının en güzel kadınlarından biri olan Hülya Koçyiğit, unutulmaz film yapımlarıyla sinema dünyasına derin bir iz bıraktı. Usta oyuncu, yaklaşık 120 filmi beyaz perdeye taşıyarak sinema dünyasının öncülerinden biri oldu. Güzelliği ve oyunculuğu ile çok beğenilen Hülya Koçyiğit, son olarak katıldığı bir davette kendisi gibi oyunculuk ile uğraşan gençlere rehber oldu. Usta oyuncunun sinema dünyasına dair yaptığı açıklamalar sevenleri tarafından takdir gördü.