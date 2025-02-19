Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncası ilk kez açıkladı! Usta oyuncu Hülya Koçyiğit: Beni gerçekten çok üzüyor...

"BENİ GERÇEKTEN ÇOK ÜZÜYOR"

Birlikte bir paylaşımda bulunabilmek, birlikte aynı duyguları yaşadığımızı hissedebilmektir. Dolayısıyla günümüzde sinema salonlarının boş olduğunu görüyorum. Bu da beni gerçekten çok üzüyor. Ama sinema bitmiyor. Bitmeyecek de. Evet büyük salonlarda izlenmese de hikayeler anlatılacak ve insanlar o hikayeleri izleyecekler. O hikâyeler hep var olacak ve halka ulaşacak" dedi.



