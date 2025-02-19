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Haberler Galeri Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası ilk kez açıkladı! Usta oyuncu Hülya Koçyiğit: Beni gerçekten çok üzüyor...
Giriş Tarihi: 19.02.2025 09:42 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 09:42

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası ilk kez açıkladı! Usta oyuncu Hülya Koçyiğit: Beni gerçekten çok üzüyor...

Yeşilçam dünyasının en güzel kadınlarından biri olan Hülya Koçyiğit, unutulmaz film yapımlarıyla sinema dünyasına derin bir iz bıraktı. Usta oyuncu, yaklaşık 120 filmi beyaz perdeye taşıyarak sinema dünyasının öncülerinden biri oldu. Güzelliği ve oyunculuğu ile çok beğenilen Hülya Koçyiğit, son olarak katıldığı bir davette kendisi gibi oyunculuk ile uğraşan gençlere rehber oldu. Usta oyuncunun sinema dünyasına dair yaptığı açıklamalar sevenleri tarafından takdir gördü.

Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncası ilk kez açıkladı! Usta oyuncu Hülya Koçyiğit: Beni gerçekten çok üzüyor...

'Susuz Yaz' 'Genç Kızlar' 'Sensiz Yaşayamam' ve daha birçok filmin yıldızı olan usta oyuncu Hülya Koçyiğit, sinema üzerine düzenlenen bir davete katıldı.

Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncası ilk kez açıkladı! Usta oyuncu Hülya Koçyiğit: Beni gerçekten çok üzüyor...

Film sektöründeki değerli isimleri genç sinemaseverlerle buluşturan etkinlikte, Hülya Koçyiğit oyunculuğa dair önemli açıklamalarda bulundu.

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Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncası ilk kez açıkladı! Usta oyuncu Hülya Koçyiğit: Beni gerçekten çok üzüyor...

"FİLM, SİNEMA SALONUNDA SEYREDİLİR"
Günümüzde sinema salonlarının boş olmasından yakınan usta oyuncu, "Günümüzde filmlerin sinema salonlarında izlenmesini tercih etmeyen insanlar beni üzüyor. Film, sinema salonunda seyredilir. Bu sadece büyük ekranda seyretmiş olmak değildir. Bir arada olabilmektir.

Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncası ilk kez açıkladı! Usta oyuncu Hülya Koçyiğit: Beni gerçekten çok üzüyor...

"BENİ GERÇEKTEN ÇOK ÜZÜYOR"

Birlikte bir paylaşımda bulunabilmek, birlikte aynı duyguları yaşadığımızı hissedebilmektir. Dolayısıyla günümüzde sinema salonlarının boş olduğunu görüyorum. Bu da beni gerçekten çok üzüyor. Ama sinema bitmiyor. Bitmeyecek de. Evet büyük salonlarda izlenmese de hikayeler anlatılacak ve insanlar o hikayeleri izleyecekler. O hikâyeler hep var olacak ve halka ulaşacak" dedi.

Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncası ilk kez açıkladı! Usta oyuncu Hülya Koçyiğit: Beni gerçekten çok üzüyor...

"SİNEMA YÖNETMENİN İŞİDİR"
Hülya Koçyiğit yönetmenin sinemadaki önemini vurgulayarak, "Yönetmen yapar sinemayı. O, düşler, hayal kurar. Bir derdi vardır onun ve bunu anlatmak ister. Sinema, gerçekten de yönetmenin işidir. O yönetmen seçtiği hikâyeyi anlatırken karakterleri canlandırabilecek oyunculara ihtiyacı vardır. Çünkü insana insanı anlatırlar.

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