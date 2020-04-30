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Haberler Galeri Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın’ın son paylaşımı herkesi duygulandırdı! Sosyal medyada gündem oldu

’ın efsane ismi ’ın son paylaşımı herkesi duygulandırdı! Sosyal medyada gündem oldu

'ın önemli isimlerinden biri olan ailesi ile yıllar önce ve bugünlerde çekilmiş iki fotoğrafı paylaştı. Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın, sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden biri. Arkın, 'dan ailesi ile çekilmiş iki fotoğrafı paylaştı. İlk fotoğraf efsane oyuncunun eşi Betül Arkın ve oğulları Murat ile Kaan ile yıllar önce çekildikleri fotoğraftı. İkinci fotoğraf ise yeni çekilmiş bir fotoğraftı. Cüneyt Arkın, bu fotoğrafa "Yanında huzur bulduğunuz insanlar servetinizdir" notunu düştü. Cüneyt Arkın'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu…

Giriş Tarihi: 30.04.2020 13:28 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 13:54
Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın’ın son paylaşımı herkesi duygulandırdı! Sosyal medyada gündem oldu

'ın efsane ismi , ailesi ile yıllar önce ve son zamanlarda çekilmiş iki fotoğrafını paylaştı.

Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın’ın son paylaşımı herkesi duygulandırdı! Sosyal medyada gündem oldu

Usta oyuncu , sosyal medyayı aktif olarak kullanmayı sürdürüyor.

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Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın’ın son paylaşımı herkesi duygulandırdı! Sosyal medyada gündem oldu

82 yaşındaki , coronavirüs yasaklarında yaş sınırlamasına takıldığı için günlerdir evinden çıkamıyor.

Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın’ın son paylaşımı herkesi duygulandırdı! Sosyal medyada gündem oldu

, hesabı 'dan ailesi ile çekilmiş iki fotoğrafı paylaştı.

Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın’ın son paylaşımı herkesi duygulandırdı! Sosyal medyada gündem oldu

İlk fotoğraf efsane oyuncunun eşi Betül Arkın ve oğulları Murat ile Kaan ile yıllar önce çekildikleri fotoğraftı. İkinci fotoğraf ise yeni çekilmiş bir fotoğraftı.

Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın’ın son paylaşımı herkesi duygulandırdı! Sosyal medyada gündem oldu

İŞTE USTA OYUNCUNUN O PAYLAŞIMI

, bu fotoğrafa "Yanında huzur bulduğunuz insanlar servetinizdir" notunu düştü.

Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın’ın son paylaşımı herkesi duygulandırdı! Sosyal medyada gündem oldu

'ın ve diğer ünlü isimlerin eşleriyle ola fotoğraflarını sizler için derledik...

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