Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın’ın son paylaşımı herkesi duygulandırdı! Sosyal medyada gündem oldu

Yeşilçam'ın önemli isimlerinden biri olan Cüneyt Arkın ailesi ile yıllar önce ve bugünlerde çekilmiş iki fotoğrafı paylaştı. Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın, sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden biri. Arkın, Instagram'dan ailesi ile çekilmiş iki fotoğrafı paylaştı. İlk fotoğraf efsane oyuncunun eşi Betül Arkın ve oğulları Murat ile Kaan ile yıllar önce çekildikleri fotoğraftı. İkinci fotoğraf ise yeni çekilmiş bir fotoğraftı. Cüneyt Arkın, bu fotoğrafa "Yanında huzur bulduğunuz insanlar servetinizdir" notunu düştü. Cüneyt Arkın'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu…