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Haberler Galeri Yeşilçam’ın efsane ismi Filiz Akın hayatını kaybetti! Hayat hikayesi de gözleri yaşarttı! Adeta bir Türk filmi gibi...
Giriş Tarihi: 22.03.2025 16:31 Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 16:42

Yeşilçam’ın efsane ismi Filiz Akın hayatını kaybetti! Hayat hikayesi de gözleri yaşarttı! Adeta bir Türk filmi gibi...

Türk sinemasının efsane isimlerinden Filiz Akın, 82 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olarak da anılan usta oyuncu, bir süredir hastanede kanser tedavisi görüyordu. Hem güzelliği hem yeteneğiyle döneme damga vuran Filiz Akın, sanat hayatı boyunca sayısız filmde rol alan ve izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Meğer usta oyuncunun dram ve hüzün dolu yaşam öyküsü de Türk filmlerine benziyormuş...

Yeşilçam’ın efsane ismi Filiz Akın hayatını kaybetti! Hayat hikayesi de gözleri yaşarttı! Adeta bir Türk filmi gibi...

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte 'Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası'ndan biri olan usta oyuncu Filiz Akın, Türk sinemasına damgasını vuran en önemli kadın oyunculardan biriydi. Gerçek adı Suna Akın olan sanatçı, zarafeti, yeteneği ve unutulmaz rolleriyle hafızalara kazındı. Bir döneme ışık tutan efsane isim, ardında sayısız film ve hatıra bırakarak hayata veda etti.

Yeşilçam’ın efsane ismi Filiz Akın hayatını kaybetti! Hayat hikayesi de gözleri yaşarttı! Adeta bir Türk filmi gibi...

Ancak yalnızca filmleriyle değil, kendi yaşam öyküsüyle de dikkat çeken Filiz Akın'ın hayatı, adeta bir Yeşilçam senaryosu gibiydi. İşte usta oyuncunun bilinmeyen yönleri ve film gibi hayat hikayesi...

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Yeşilçam’ın efsane ismi Filiz Akın hayatını kaybetti! Hayat hikayesi de gözleri yaşarttı! Adeta bir Türk filmi gibi...

BİLİNMEYEN HAYAT HİKAYESİ HEM ŞAŞIRTTI, HEM DE HÜZÜNLENDİRDİ

"Beyaz perdenin Avrupai yüzü, kolejli kızı, sarışın yıldızı" gibi sıfatlarla da tanınan Filiz Akın'ın hayat hikayesi duyanları hem şaşırttı, hem de hüzünlendirdi.

Yeşilçam’ın efsane ismi Filiz Akın hayatını kaybetti! Hayat hikayesi de gözleri yaşarttı! Adeta bir Türk filmi gibi...

İŞTE BİLİNMEYENLERİ...

İşte yaptığı evlilikler, ailesi, güzelliği ve yeteneğiyle ilgi çeken Filiz Akın'ın bilinmeyenleri…

Yeşilçam’ın efsane ismi Filiz Akın hayatını kaybetti! Hayat hikayesi de gözleri yaşarttı! Adeta bir Türk filmi gibi...

7 YAŞINDA BABASI TERK ETTİ

Ünlü oyuncu ailesini çok sevdi ancak babasıyla bir türlü barışamadı. 7 yaşında babasının onu ve ailesini terk etmesini yıllarca affetmedi.