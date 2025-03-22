Giriş Tarihi: 22.03.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025
16:42
Yeşilçam’ın efsane ismi Filiz Akın hayatını kaybetti! Hayat hikayesi de gözleri yaşarttı! Adeta bir Türk filmi gibi...
Türk sinemasının efsane isimlerinden Filiz Akın, 82 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olarak da anılan usta oyuncu, bir süredir hastanede kanser tedavisi görüyordu. Hem güzelliği hem yeteneğiyle döneme damga vuran Filiz Akın, sanat hayatı boyunca sayısız filmde rol alan ve izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Meğer usta oyuncunun dram ve hüzün dolu yaşam öyküsü de Türk filmlerine benziyormuş...