Yeşilçam’ın efsane ismi Filiz Akın hayatını kaybetti! Hayat hikayesi de gözleri yaşarttı! Adeta bir Türk filmi gibi...

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte 'Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası'ndan biri olan usta oyuncu Filiz Akın, Türk sinemasına damgasını vuran en önemli kadın oyunculardan biriydi. Gerçek adı Suna Akın olan sanatçı, zarafeti, yeteneği ve unutulmaz rolleriyle hafızalara kazındı. Bir döneme ışık tutan efsane isim, ardında sayısız film ve hatıra bırakarak hayata veda etti.