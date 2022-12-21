Giriş Tarihi: 21.12.2022 10:20
Güncelleme Tarihi: 21.12.2022
10:22
Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın hayranlarını korkuttu! Takipçilerine böyle seslendi… Sağlık durumunu açıkladı
79 yaşındaki usta sanatçı Filiz Akın'ın geçtiğimiz aylarda ses tellerinde çıkan sorun sebebiyle boğazından parça alınmıştı. Filiz Akın'ın tahlil sonuçları temiz çıkmıştı. Son olarak ise Filiz Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu. Usta oyuncu geçtiğimiz cuma günü operasyon geçirdi. Akın, üst kulağından şüpheli bir doku olduğunu söyleyerek, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.