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Haberler Galeri Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın hayranlarını korkuttu! Takipçilerine böyle seslendi… Sağlık durumunu açıkladı
Giriş Tarihi: 21.12.2022 10:20 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 10:22

Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın hayranlarını korkuttu! Takipçilerine böyle seslendi… Sağlık durumunu açıkladı

79 yaşındaki usta sanatçı Filiz Akın'ın geçtiğimiz aylarda ses tellerinde çıkan sorun sebebiyle boğazından parça alınmıştı. Filiz Akın'ın tahlil sonuçları temiz çıkmıştı. Son olarak ise Filiz Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu. Usta oyuncu geçtiğimiz cuma günü operasyon geçirdi. Akın, üst kulağından şüpheli bir doku olduğunu söyleyerek, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Yeşilçam’ın efsane ismi Filiz Akın hayranlarını korkuttu! Takipçilerine böyle seslendi… Sağlık durumunu açıkladı

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Filiz Akın'dan üzen bir haber geldi. Türk sinemasının 'Dört Yapraklı Yonca'sı olarak kabul edilen Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik arasında bulunan Filiz Akın, geçtiğimiz cuma günü bir operasyon geçirdi.

Yeşilçam’ın efsane ismi Filiz Akın hayranlarını korkuttu! Takipçilerine böyle seslendi… Sağlık durumunu açıkladı

Usta sanatçı sağlık durumu hakkında bilgiyi sosyal medya hesabından şu sözler ile paylaştı:

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Yeşilçam’ın efsane ismi Filiz Akın hayranlarını korkuttu! Takipçilerine böyle seslendi… Sağlık durumunu açıkladı

Geçen cuma günü üst kulağımdan şüpheli doku bir ameliyat ile alınmadan önce... Hastane odası aynı ama fotoğraf/resim daha eski. Yarın daha iyi olacak. İyi geceler.

Yeşilçam’ın efsane ismi Filiz Akın hayranlarını korkuttu! Takipçilerine böyle seslendi… Sağlık durumunu açıkladı

DAHA ÖNCE DE OPERASYON GEÇİRDİ

Öte yandan; Filiz Akın daha önce de boğazından parça aldırmıştı. Ses tellerinde sorun yaşayan Akın'ın boğazından alınan parçanın tahlil sonuçları temiz çıkmıştı. Tedavi sürecini tamamlayan Filiz Akın, ardından normal odaya alınmıştı.

Yeşilçam’ın efsane ismi Filiz Akın hayranlarını korkuttu! Takipçilerine böyle seslendi… Sağlık durumunu açıkladı
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