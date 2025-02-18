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Haberler Galeri Yeşilçam'ın efsanesi Tarık Akan'ın oğlu da meğer ünlüymüş! Bakın duyanların şoke olduğu o isim kim...
Giriş Tarihi: 18.02.2025 06:54 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 06:56

Yeşilçam'ın efsanesi Tarık Akan'ın oğlu da meğer ünlüymüş! Bakın duyanların şoke olduğu o isim kim...

Yeşilçam'ın efsanevi ismi Tarık Akan'ın oğlunun da babası gibi ünlü olduğunu biliyor muydunuz? Sanat dünyasından uzak durmayı tercih ettiğini sansak da, aslında o, hem ekranlarda hem iş dünyasında adından sıkça söz ettiriyor! Tarık Akan'ın gerçek soyadını taşıyan Barış Üregül, ünlü bir dizide rol almış, başarılı bir kariyer inşa etmiş ve şimdilerde oldukça dikkat çeken bir pozisyonda yer alıyor. İşte, herkesin merak ettiği Barış Üregül'ün bilinmeyen hikayesi…

Yeşilçam’ın efsanesi Tarık Akan’ın oğlu da meğer ünlüymüş! Bakın duyanların şoke olduğu o isim kim...

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Tarık Akan'ın oğlu Barış Zeki Üregül, 19 Eylül 1986'da İstanbul'da dünyaya geldi.

Yeşilçam’ın efsanesi Tarık Akan’ın oğlu da meğer ünlüymüş! Bakın duyanların şoke olduğu o isim kim...

Baba tarafından Gümüşhane kökenli olan Barış, babasının gerçek soyadı "Üregül"ü taşıyor. Annesi Yasemin Erkut olan Barış'ın, Özlem ve Yaşar Özgür Üregül adında iki kardeşi bulunuyor.

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Yeşilçam’ın efsanesi Tarık Akan’ın oğlu da meğer ünlüymüş! Bakın duyanların şoke olduğu o isim kim...

Barış Üregül, 2017 yılında şarkıcı Asya Engin ile evlendi ve bu evlilikten Gece adında bir kız çocuğu dünyaya geldi.

Yeşilçam’ın efsanesi Tarık Akan’ın oğlu da meğer ünlüymüş! Bakın duyanların şoke olduğu o isim kim...

İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında "Deli Deli Olma" filmiyle yaşayan Üregül, "Pis Yedili" dizisindeki Ferit karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

Yeşilçam’ın efsanesi Tarık Akan’ın oğlu da meğer ünlüymüş! Bakın duyanların şoke olduğu o isim kim...

Günümüzde özel bir okulun yönetim kurulu başkanlığını yürüten Barış Üregül, hem iş dünyasında hem de sanat çevrelerinde adından söz ettiriyor.

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