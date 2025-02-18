Giriş Tarihi: 18.02.2025 06:54
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
06:56
Yeşilçam'ın efsanesi Tarık Akan'ın oğlu da meğer ünlüymüş! Bakın duyanların şoke olduğu o isim kim...
Yeşilçam'ın efsanevi ismi Tarık Akan'ın oğlunun da babası gibi ünlü olduğunu biliyor muydunuz? Sanat dünyasından uzak durmayı tercih ettiğini sansak da, aslında o, hem ekranlarda hem iş dünyasında adından sıkça söz ettiriyor! Tarık Akan'ın gerçek soyadını taşıyan Barış Üregül, ünlü bir dizide rol almış, başarılı bir kariyer inşa etmiş ve şimdilerde oldukça dikkat çeken bir pozisyonda yer alıyor. İşte, herkesin merak ettiği Barış Üregül'ün bilinmeyen hikayesi…