Giriş Tarihi: 01.07.2024 08:46
Yeşilçam'ın eli maşalı kadınıydı! Hikmet Gül'ün şarkıcı ve oyuncu kızı bakın kim çıktı?
Sinderella Kül Kedisi, Salak Milyoner, Kapıcılar Kralı, Tosun Paşa, İbo ile Güllüşah, Doktor Civanım, Şendul Şaban ve Çöpçüler Kralı... Yeşilçam'ın en efsane filmlerinde yer almıştı Hikmet Gül. Unutulmaz oyunculardan olan Hikmet Gül'ü, genellikle çirkef ve gaddar rollerle tanımıştık. Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdıran Hikmet Gül'ün kendisinden ünlü kızı bakın kim çıktı? Filmlerde birlikte rol alan anne-kızın benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.