Yeşilçam'ın en güzel güleni Gülşen Bubikoğlu kural bozdu! Gülşen Bubikoğlu'nun torunu Mavi ilgi odağı oldu...

Bir zamanlar "Yeşilçam'ın en güzel gülen yıldızı" unvanını taşıyan ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşan Gülşen Bubikoğlu, büyük ilgi görüyor. Türk sinemasının sevilen oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, son paylaşımıyla gündem oldu. Pandemi nedeniyle evinde vakit geçirmeyi tercih eden usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, kural bozdu. Genelde kendi ile ilgili paylaşımlarda bulunan özellikle eski pozlarını yeniden canlandıran Gülşen Bubikoğlu bu kez torunu Ali Mavi'yi paylaştı. Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu ile evliliğinden olan kızı Zeynep İnanoğlu'ndan oğlu Ali Mavi Özdemir'in doğum gününü duygusal bir paylaşım ile kutladı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu ve torunu Ali Mavi Özdemir...