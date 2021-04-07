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Haberler Galeri Yeşilçam'ın en güzel güleni Gülşen Bubikoğlu kural bozdu! Gülşen Bubikoğlu'nun torunu Mavi ilgi odağı oldu...
Giriş Tarihi: 06.04.2021 06:59 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 09:56

'ın en güzel güleni kural bozdu! Mavi ilgi odağı oldu...

Bir zamanlar "'ın en güzel gülen yıldızı" unvanını taşıyan ünlü oyuncu , sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşan Gülşen Bubikoğlu, büyük ilgi görüyor. Türk sinemasının sevilen oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, son paylaşımıyla gündem oldu. Pandemi nedeniyle evinde vakit geçirmeyi tercih eden usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, kural bozdu. Genelde kendi ile ilgili paylaşımlarda bulunan özellikle eski pozlarını yeniden canlandıran Gülşen Bubikoğlu bu kez torunu 'yi paylaştı. Gülşen Bubikoğlu, ile evliliğinden olan kızı 'ndan oğlu 'in doğum gününü duygusal bir paylaşım ile kutladı. İşte Zeynep İnanoğlu ve torunu Ali Mavi Özdemir...

Yeşilçam'ın en güzel güleni Gülşen Bubikoğlu kural bozdu! Gülşen Bubikoğlu'nun torunu Mavi ilgi odağı oldu...

Bir zamanlar "'ın en güzel gülen yıldızı" unvanını taşıyan ünlü oyuncu , sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Yeşilçam'ın en güzel güleni Gülşen Bubikoğlu kural bozdu! Gülşen Bubikoğlu'nun torunu Mavi ilgi odağı oldu...

Hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşan , büyük ilgi görüyor.

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Yeşilçam'ın en güzel güleni Gülşen Bubikoğlu kural bozdu! Gülşen Bubikoğlu'nun torunu Mavi ilgi odağı oldu...

Türk sinemasının sevilen oyuncusu , son paylaşımıyla gündem oldu.

Yeşilçam'ın en güzel güleni Gülşen Bubikoğlu kural bozdu! Gülşen Bubikoğlu'nun torunu Mavi ilgi odağı oldu...

Pandemi nedeniyle evinde vakit geçirmeyi tercih eden usta oyuncu , kural bozdu.

Yeşilçam'ın en güzel güleni Gülşen Bubikoğlu kural bozdu! Gülşen Bubikoğlu'nun torunu Mavi ilgi odağı oldu...

Genelde kendi ile ilgili paylaşımlarda bulunan özellikle eski pozlarını yeniden canlandıran bu kez torunu 'yi paylaştı.

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