Yeşilçam’ın en güzeli 78 yaşındaki Filiz Akın yıllara meydan okuyor! Sosyal medyada trend oldu!

Yeşilçam'ın güzelleri deyince akıllara gelen ilk isimlerden biri olan usta oyuncu Filiz Akın, adeta yıllara meydan okuyor. Türk sinemasının efsane isimlerinden olan Filiz Akın, 78 yaşında olmasına rağmen güzelliğiyle hayranlarını hala mest ediyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekmeye devam eden ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı. Güzelliğinden ödün vermeyen Filiz Akın'ın yıllar geçse de değişmemesi gündemi bir kez daha salladı. İşte Yeşilçam güzeli Filiz Akın'ın son hali...