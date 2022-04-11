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Haberler Galeri Yeşilçam'ın en güzeli Aydan Şener’in son paylaşımı sosyal medyayı kasıp kavurdu! ‘Bitmeyen güzellik ve gençlik’
Giriş Tarihi: 11.04.2022 15:26 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 15:27

Yeşilçam'ın en güzeli Aydan Şener’in son paylaşımı sosyal medyayı kasıp kavurdu! ‘Bitmeyen güzellik ve gençlik’

Yeşilçam'ın tescilli güzelleri arasında yer alan Aydan Şener, son hali ile magazin gündemine yine bomba gibi düştü. 'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında 'Feride' karakterini canlandıran usta oyuncu Aydan Şener, Türkiye'nin unutulmaz kadın oyuncularından. Sosyal medyayı aktif kullanan Aydan Şener geçtiğimiz günlerde 59 yaşına bastı. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener'in fit hali de genç kızlara taş çıkarıyor. İddialı pozları ile ilgi odağı olan Aydan Şener için adeta yıllar tersine akmış! İşte Aydan Şener'in son hali...

Yeşilçam’ın en güzeli Aydan Şener’in son paylaşımı sosyal medyayı kasıp kavurdu! ‘Bitmeyen güzellik ve gençlik’

Yeşilçam'ın tescilli güzeli usta oyuncu Aydan Şener'in son hali ortalığı kasıp kavurdu.

Yeşilçam’ın en güzeli Aydan Şener’in son paylaşımı sosyal medyayı kasıp kavurdu! ‘Bitmeyen güzellik ve gençlik’

1963 yılında Kilis'de doğan ünlü sanatçı, 1981 yılında Türkiye Güzeli seçildi.

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Yeşilçam’ın en güzeli Aydan Şener’in son paylaşımı sosyal medyayı kasıp kavurdu! ‘Bitmeyen güzellik ve gençlik’

Aynı yıl Türkiye'yi Miss World güzellik yarışmasında temsil etti.

Yeşilçam’ın en güzeli Aydan Şener’in son paylaşımı sosyal medyayı kasıp kavurdu! ‘Bitmeyen güzellik ve gençlik’

'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında 'Feride' karakterini canlandıran usta oyuncu Aydan Şener, Türkiye'nin unutulmaz kadın oyuncularından.

Yeşilçam’ın en güzeli Aydan Şener’in son paylaşımı sosyal medyayı kasıp kavurdu! ‘Bitmeyen güzellik ve gençlik’

Sosyal medyayı aktif kullanan Aydan Şener geçtiğimiz günlerde 59 yaşına bastı.

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