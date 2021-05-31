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Haberler Galeri Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın Kadir İnanır itirafı ile şoke etti! Bahar Öztan yıllar sonra açıkladı!
Giriş Tarihi: 30.05.2021 10:33 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 08:49

'ın gamzeli güzeli 'ın itirafı ile şoke etti! Bahar Öztan yıllar sonra açıkladı!

'ın gamzeli güzeli olarak bilinen yıllar geçse bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Yakalandığı kanseri yenen ve hayata sıkı sıkıya bağlanan Bahar Öztan şimdilerde 58 yaşında. Yıllara medyan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu yer aldığı filmler ile hala büyük bir hayran kitlesine sahip. 7'den 70'e herkesin tanıdığı Bahar Öztan özellikle ile kamera karşısına geçtiği filmler ile hafızalara kazındı. Yeşilçam'ın birçok usta ismi ile kamera karşısına geçen Bahar Öztan son olarak verdiği röportajda ile ilgili itirafta bulundu. Kadir İnanır'a bir dönem aşık olduğunu söyleyen Bahar Öztan samimi açıklamalarda bulundu... İşte ve çok özel açıklamaları...

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın Kadir İnanır itirafı ile şoke etti! Bahar Öztan yıllar sonra açıkladı!

'ın gamzeli güzeli olarak bilinen yıllar geçse bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor.

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın Kadir İnanır itirafı ile şoke etti! Bahar Öztan yıllar sonra açıkladı!

Yakalandığı kanseri yenen ve hayata sıkı sıkıya bağlanan şimdilerde 58 yaşında.

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Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın Kadir İnanır itirafı ile şoke etti! Bahar Öztan yıllar sonra açıkladı!

Yıllara medyan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu yer aldığı filmler ile hala büyük bir hayran kitlesine sahip.

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın Kadir İnanır itirafı ile şoke etti! Bahar Öztan yıllar sonra açıkladı!

7'den 70'e herkesin tanıdığı özellikle ile kamera karşısına geçtiği filmler ile hafızalara kazındı.

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın Kadir İnanır itirafı ile şoke etti! Bahar Öztan yıllar sonra açıkladı!

'ın birçok usta ismi ile kamera karşısına geçen son olarak Hürriyet'e verdiği röportajda ile ilgili itirafta bulundu.

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