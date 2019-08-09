Yeşilçam'ın gamzeli güzeliydi... Songül Ülkü'nin son hali geçen yılların ispatı gibi...

Bir dönem Yeşilçam'a damga vuran filmlerde oynayan Songül Ülkü sinemanın gamzeli güzeli olarak tanınıyordu. İlk olarak 1986-1988 yılları arasında TRT'de yayınlanan Perihan Abla'nın Sevil'i olarak adını duyuran Songül Ülkü Perihan Abla'dan sonra 11 sinema filminde rol aldı, ayrıca şarkıcılık yaptı. Ekranları bıraktıktan sonra Köyceğiz'de A sınıfı bir restoran açtı ancak kısa bir süre sonra kapattı. Songül Ülkü, yıllar sonra yaptığı Perran Kutman açıklaması ile adından söz ettirmişti. Perihan Abla'nın Sevil'i Songül Ülkü'nün son hali ise geçen yılların ispatı gibi. Yılların acımasız davrandığı ünlü isimlerden olan Songül Ülkü yaşadığı zorlukları da anlatmış "Etiler'deki evimin parası, sahneden kazandıklarım gitti. En kötüsü muhasebecim beni dolandırdı. 1,5 trilyon param gitti." demişti. İşte bir dönemin güzel oyuncusu Songül Ülkü'nün şimdiki hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri…