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  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeliydi... Songül Ülkü'nin son hali geçen yılların ispatı gibi...

'ın gamzeli güzeliydi... 'nin son hali geçen yılların ispatı gibi...

Bir dönem 'a damga vuran filmlerde oynayan sinemanın gamzeli güzeli olarak tanınıyordu. İlk olarak 1986-1988 yılları arasında 'de yayınlanan 'nın Sevil'i olarak adını duyuran Songül Ülkü Perihan Abla'dan sonra 11 sinema filminde rol aldı, ayrıca şarkıcılık yaptı. Ekranları bıraktıktan sonra Köyceğiz'de A sınıfı bir restoran açtı ancak kısa bir süre sonra kapattı. Songül Ülkü, yıllar sonra yaptığı açıklaması ile adından söz ettirmişti. Perihan Abla'nın Sevil'i Songül Ülkü'nün son hali ise geçen yılların ispatı gibi. Yılların acımasız davrandığı ünlü isimlerden olan Songül Ülkü yaşadığı zorlukları da anlatmış "Etiler'deki evimin parası, sahneden kazandıklarım gitti. En kötüsü muhasebecim beni dolandırdı. 1,5 trilyon param gitti." demişti. İşte bir dönemin güzel oyuncusu Songül Ülkü'nün şimdiki hali ve sizin için derlediğimiz

Giriş Tarihi: 09.08.2019 08:45 Güncelleme Tarihi: 09.08.2019 09:00
Yeşilçam'ın gamzeli güzeliydi... Songül Ülkü'nin son hali geçen yılların ispatı gibi...

Bir dönem 'a damga vuran filmlerde oynayan sinemanın gamzeli güzeli olarak tanınıyordu. İlk olarak 1986-1988 yılları arasında 'de yayınlanan 'nın Sevil'i olarak adını duyuran Songül Ülkü Perihan Abla'dan sonra 11 sinema filminde rol aldı, ayrıca şarkıcılık yaptı. Ekranları bıraktıktan sonra Köyceğiz'de A sınıfı bir restoran açtı ancak kısa bir süre sonra kapattı. Songül Ülkü, yıllar sonra yaptığı açıklaması ile adından söz ettirmişti. Perihan Abla'nın Sevil'i Songül Ülkü'nün son hali ise geçen yılların ispatı gibi. Yılların acımasız davrandığı ünlü isimlerden olan Songül Ülkü yaşadığı zorlukları da anlatmış "Etiler'deki evimin parası, sahneden kazandıklarım gitti. En kötüsü muhasebecim beni dolandırdı. 1,5 trilyon param gitti." demişti. İşte bir dönemin güzel oyuncusu Songül Ülkü'nün şimdiki hali ve sizin için derlediğimiz

Yeşilçam'ın gamzeli güzeliydi... Songül Ülkü'nin son hali geçen yılların ispatı gibi...

FAHRİYE EVCEN

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Yeşilçam'ın gamzeli güzeliydi... Songül Ülkü'nin son hali geçen yılların ispatı gibi...

FAHRİYE EVCEN

Yeşilçam'ın gamzeli güzeliydi... Songül Ülkü'nin son hali geçen yılların ispatı gibi...

EMINA JAHOVIC

Yeşilçam'ın gamzeli güzeliydi... Songül Ülkü'nin son hali geçen yılların ispatı gibi...

EMINA JAHOVIC

Yeşilçam'ın gamzeli güzeliydi... Songül Ülkü'nin son hali geçen yılların ispatı gibi...

İLBER ORTAYLI

Yeşilçam'ın gamzeli güzeliydi... Songül Ülkü'nin son hali geçen yılların ispatı gibi...

İLBER ORTAYLI

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