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Haberler Galeri Yeşilçam'ın gözü yaşlı anasıydı! Şükriye Atav'ın iki oğlu da ünlü çıktı! Biri spiker diğeri oyuncu...
Giriş Tarihi: 28.06.2023 13:06

Yeşilçam'ın gözü yaşlı anasıydı! Şükriye Atav'ın iki oğlu da ünlü çıktı! Biri spiker diğeri oyuncu...

Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdıran Şükriye Atav yer aldığı filmlerde genellikle başrol oyuncusunun yaşlı ve cefakar annesi olarak hafızalara kazınmıştı. Yeşilçam'ın unutulmaz annelerinden olan Şükriye Atav'ı basma eteği ve hüzünlü yüzü ile tanıdık. 600'den fazla filmde yer alan Atav, kalp yetmezliği nedeniyle 2000 yılında aramızdan ayrılmıştı. Merhametli ve bir o kadar da duygusal olan anne rolüyle akıllarda yer edinen Atav'ın iki oğlu da kendisinden ünlüymüş. Biri spiker diğeri oyuncu...

Yeşilçam’ın gözü yaşlı anasıydı! Şükriye Atav’ın iki oğlu da ünlü çıktı! Biri spiker diğeri oyuncu...

Şükriye Atav, Yeşilçam'ın unutulmaz analarındandı. Usta filmlerde ya annedir ya da teyze. Çillenmis elleri, nemli gözleriyle hıçkırırken çektigi burnu ile ne de şevkatli bir kadındı.

Yeşilçam’ın gözü yaşlı anasıydı! Şükriye Atav’ın iki oğlu da ünlü çıktı! Biri spiker diğeri oyuncu...

Şükriye Atav, başındaki beyaz tülbenti ve basma eteği ile Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer almayı başarmıştır.

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Yeşilçam’ın gözü yaşlı anasıydı! Şükriye Atav’ın iki oğlu da ünlü çıktı! Biri spiker diğeri oyuncu...

600'den fazla filmde rol alan usta sanatçı 8 Ekim 2000 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı.

Yeşilçam’ın gözü yaşlı anasıydı! Şükriye Atav’ın iki oğlu da ünlü çıktı! Biri spiker diğeri oyuncu...

Türk Sinemasının emektar oyuncusu Şükriye Atav'ın spiker ve oyuncu 2 oğlu bulunuyor. İşte Şükriye Atav'ın oğulları Yalçın ve Erdöl Boratap...

Yeşilçam’ın gözü yaşlı anasıydı! Şükriye Atav’ın iki oğlu da ünlü çıktı! Biri spiker diğeri oyuncu...

Yalçın Boratap

1962-1963 sezonundan bu yana İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalışan Yalçın Boratap'ın, oyunculuğu seçmesinde, annesi Şükriye Atav'ın, içinde yetiştiği Şehir Tiyatroları'nın ve bu Okul'un ustalarının büyük etkisi olmuştur. Televizyon dizilerinde oynamış ve belgesel seslendirmeleri yapmıştır. Halen konuşma ve drama dersleri vermektedir.

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