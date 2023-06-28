Giriş Tarihi: 28.06.2023 13:06

Yeşilçam'ın gözü yaşlı anasıydı! Şükriye Atav'ın iki oğlu da ünlü çıktı! Biri spiker diğeri oyuncu...

Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdıran Şükriye Atav yer aldığı filmlerde genellikle başrol oyuncusunun yaşlı ve cefakar annesi olarak hafızalara kazınmıştı. Yeşilçam'ın unutulmaz annelerinden olan Şükriye Atav'ı basma eteği ve hüzünlü yüzü ile tanıdık. 600'den fazla filmde yer alan Atav, kalp yetmezliği nedeniyle 2000 yılında aramızdan ayrılmıştı. Merhametli ve bir o kadar da duygusal olan anne rolüyle akıllarda yer edinen Atav'ın iki oğlu da kendisinden ünlüymüş. Biri spiker diğeri oyuncu...