Giriş Tarihi: 25.09.2022 08:51

Yeşilçam'ın gözü yaşlı ve cefakar annesiydi! Meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş! Biri spiker diğeri oyuncu...

Usta oyuncu Şükriye Atav, rol aldığı sayısız filmle Yeşilçam tarihinde adını altın harflerle yazdırmıştı.Filmlerde genelde başrol oyuncusunun annesi veya teyzesi rolündeydi. Yeşilçam'ın unutulmaz annelerinden olan Şükriye Atav, hüzünlü bakışlarıyla herkesin kalbine dokunmuştu. Tiyatroda altı, sinemada bir Altın Portakal ödül sahibi olan Şükriye atav, 600 civarında filmde rol almıştı. Yeşilçam'ın şefkatli annesi Şükriye Atav'ın meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş. İşte usta oyuncunun çocukları...