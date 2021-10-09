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Haberler Galeri Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu için yıllar adeta durmuş gibi! ! 66 yaşındaki oyuncu son haliyle büyüledi!
Giriş Tarihi: 09.10.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 09:24

Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu için yıllar adeta durmuş gibi! ! 66 yaşındaki oyuncu son haliyle büyüledi!

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu, yıllar önce setlere veda etti. Şimdilerde ailesiyle vakit geçirmeyi tercih eden 66 yaşındaki Bubikoğlu, hayranları ile sosyal medya hesabından iletişim kurmayı ise sürdürüyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Gülşen Bubikoğlu, her paylaşımıyla sosyal medyada adından söz ettiriyor. Güzel oyuncu son olarak dikkat çeken bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Yılların teğet geçtiği Gülşen Bubikoğlu, paylaşımıyla binlerce beğeni topladı.

Yeşilçam’ın güzeli Gülşen Bubikoğlu için yıllar adeta durmuş gibi! ! 66 yaşındaki oyuncu son haliyle büyüledi!

Yeşilçam oyuncularının son halleri merak ediliyor, sosyal medyada sıklıkla araştırılıyor. O isimlerden biri de güzelliğiyle bir döneme damga vurmuş olan Gülşen Bubikoğlu.

Yeşilçam’ın güzeli Gülşen Bubikoğlu için yıllar adeta durmuş gibi! ! 66 yaşındaki oyuncu son haliyle büyüledi!

66 yaşındaki Bubikoğlu, uzun süredir setlerden uzak duruyor, ailesiyle vakit geçirmeyi tercih ediyor.

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Yeşilçam’ın güzeli Gülşen Bubikoğlu için yıllar adeta durmuş gibi! ! 66 yaşındaki oyuncu son haliyle büyüledi!

Ekranlardan uzak kalsa da hayranlarıyla iletişimini sosyal medya üzerinden sürdüren güzel oyuncu, son olarak yeni bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Yeşilçam’ın güzeli Gülşen Bubikoğlu için yıllar adeta durmuş gibi! ! 66 yaşındaki oyuncu son haliyle büyüledi!

Sabah yayınladığı bu kareye "Günaydın" notunu düşen Gülşen Bubikoğlu, binlerce beğeni topladı.

Yeşilçam’ın güzeli Gülşen Bubikoğlu için yıllar adeta durmuş gibi! ! 66 yaşındaki oyuncu son haliyle büyüledi!

Ünlü oyuncunun yıllar geçse de değişmeyen güzelliği sosyal medyaya damga vurdu.

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