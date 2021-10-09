Yeşilçam’ın güzeli Gülşen Bubikoğlu için yıllar adeta durmuş gibi! ! 66 yaşındaki oyuncu son haliyle büyüledi!

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu, yıllar önce setlere veda etti. Şimdilerde ailesiyle vakit geçirmeyi tercih eden 66 yaşındaki Bubikoğlu, hayranları ile sosyal medya hesabından iletişim kurmayı ise sürdürüyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Gülşen Bubikoğlu, her paylaşımıyla sosyal medyada adından söz ettiriyor. Güzel oyuncu son olarak dikkat çeken bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Yılların teğet geçtiği Gülşen Bubikoğlu, paylaşımıyla binlerce beğeni topladı.