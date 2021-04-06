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Haberler Galeri Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu kural bozdu! Gülşen Bubikoğlu torunu Mavi'yi ilk kez paylaştı!
Giriş Tarihi: 06.04.2021 06:59 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 20:16

'ın güzeli kural bozdu! Gülşen Bubikoğlu torunu Mavi'yi ilk kez paylaştı!

Bir zamanlar "'ın en güzel gülen yıldızı" unvanını taşıyan ünlü oyuncu , sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşan Gülşen Bubikoğlu, büyük ilgi görüyor. Türk sinemasının sevilen oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, son paylaşımıyla gündem oldu. Pandemi nedeniyle evinde vakit geçirmeyi tercih eden usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, kural bozdu. Genelde kendi ile ilgili paylaşımlarda bulunan özellikle eski pozlarını yeniden canlandıran Gülşen Bubikoğlu bu kez torunu 'yi paylaştı. Gülşen Bubikoğlu, ile evliliğinden olan kızı 'ndan oğlu 'in doğum gününü duygusal bir paylaşım ile kutladı. İşte Zeynep İnanoğlu ve torunu Ali Mavi Özdemir...

Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu kural bozdu! Gülşen Bubikoğlu torunu Mavi'yi ilk kez paylaştı!

Bir zamanlar "'ın en güzel gülen yıldızı" unvanını taşıyan ünlü oyuncu , sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu kural bozdu! Gülşen Bubikoğlu torunu Mavi'yi ilk kez paylaştı!

Hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşan , büyük ilgi görüyor.

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Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu kural bozdu! Gülşen Bubikoğlu torunu Mavi'yi ilk kez paylaştı!

Türk sinemasının sevilen oyuncusu , son paylaşımıyla gündem oldu.

Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu kural bozdu! Gülşen Bubikoğlu torunu Mavi'yi ilk kez paylaştı!

Pandemi nedeniyle evinde vakit geçirmeyi tercih eden usta oyuncu , kural bozdu.

Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu kural bozdu! Gülşen Bubikoğlu torunu Mavi'yi ilk kez paylaştı!

Genelde kendi ile ilgili paylaşımlarda bulunan özellikle eski pozlarını yeniden canlandıran bu kez torunu 'yi paylaştı.

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