Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu son pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! 66 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle büyüledi...

Yeşilçam'a oyunculuklarıyla damga vuran oyuncular sosyal medyada araştırılıyor, son halleri hayranları tarafından merak ediliyor. Özellikle "Yeşilçam'ın en güzelleri" arasında yer alan Gülşen Bubikoğlu'nun sosyal medya paylaşımları takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor. 66 yaşındaki güzel oyuncu, son pozlarıyla yine gündem oldu. Pandemi döneminde evden çıkmamaya özen gösteren Bubikoğlu, ev haliyle verdiği pozlarla Instagram'ı salladı. Kısa sürede on binlerce beğeni alan Gülşen Bubikoğlu, bir anda ilgi odağı oldu...