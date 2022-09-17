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Giriş Tarihi: 17.09.2022 09:07

Yeşilçam'ın güzeli meğer Hakan Ural'ın annesiymiş... Hakan Ural'ın hayatından tam bir dram çıktı!

Ünlü sanatçı Sibel Can'dan 1999 yılında boşanan oyuncu Hakan Ural, sosyal medya hesabı Instagram'dan çocukluk yıllarına ait fotoğraflarını paylaştı. "Ben de çocukmuşum. Annem de varmış" diyen Hakan Ural'ın paylaşımını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şimdilerde sunuculuk yapan Hakan Ural'ın babası Selçuk Ural'ın dışında meğer annesi de ünlü yıldızmış... Yeşilçam yıldızı Ceyhan Cem'in oğlu olan Hakan Ural'ı babası Selçuk Ural, oğlunu 16 yaşına kadar kabul etmemiştir. Babası ile arası hiçbir zaman iyi olmayan Hakan Ural annesinin cenazesine dahi katılmayan Selçuk Ural'a sitem etmişti. İşte ilk defa duyanların çok şaşırdığı Hakan Ural'ın annesi Ceyhan Cem ve Hakan Ural'ın hayatına dair bilinmeyenler...

Yeşilçam’ın güzeli meğer Hakan Ural’ın annesiymiş... Hakan Ural’ın hayatından tam bir dram çıktı!

Ünlü oyuncu Hakan Ural, şimdilerde Nur Tuğba Algül ile Neler Hayatta programınının sunuculuğunu üstleniyor. Ünlü sanatçı Sibel Can'dan 1999 yılında boşanan Hakan Ural, Instagram hesabından bir pozunu yayınlayarak, sevenlerini maziye götürdü. Yakışıklılığıyla ekranlarda boy gösteren Hakan Ural'ın hakkındaki gerçeği öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Yeşilçam’ın güzeli meğer Hakan Ural’ın annesiymiş... Hakan Ural’ın hayatından tam bir dram çıktı!

Ünlü sanatçı Sibel Can'dan 1999 yılında boşanan oyuncu Hakan Ural, sosyal medya hesabı Instagram'dan çocukluk yıllarına ait fotoğraflarını paylaştı.

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Yeşilçam’ın güzeli meğer Hakan Ural’ın annesiymiş... Hakan Ural’ın hayatından tam bir dram çıktı!

"Ben de çocukmuşum. Annem de varmış" diyen Hakan Ural'ın paylaşımına yorum yağarken hayatı hakkındaki gerçek ilk defa öğrenenleri şaşırttı.

Yeşilçam’ın güzeli meğer Hakan Ural’ın annesiymiş... Hakan Ural’ın hayatından tam bir dram çıktı!

Şimdilerde sunuculuk yapan Hakan Ural'ın babası Selçuk Ural'ın dışında meğer annesi de ünlü yıldızmış...

Yeşilçam’ın güzeli meğer Hakan Ural’ın annesiymiş... Hakan Ural’ın hayatından tam bir dram çıktı!

Yeşilçam yıldızı Ceyhan Cem'in oğlu olan Hakan Ural'ı babası Selçuk Ural, oğlunu 16 yaşına kadar kabul etmemiştir.

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