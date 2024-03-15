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Haberler Galeri Yeşilçam’ın güzeli Necla Nazır ile Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur yeni iş yeri açtı! Açılışta Necla Nazır’ın son hali dikkat çekti...
Giriş Tarihi: 15.03.2024 12:36 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 12:48

Yeşilçam’ın güzeli Necla Nazır ile Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur yeni iş yeri açtı! Açılışta Necla Nazır’ın son hali dikkat çekti...

Tuğçe Tayfur ile annesi Necla Nazır sosyal medyada gündem oldu... Muhammet Aydın'la nikah masasına oturan Tuğçe Tayfur'dan bebek haberi gelmişti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tuğçe Tayfur elinde ultrason görüntüsü ile hamileliğini duyurmuştu. Bebeğini kucağına almak için gün sayan Tuğçe Tayfur, kendi adına taşıyan yeni bir giyim mağazası açtı. Necla Nazır, kızı Tuğçe Tayfur'u yalnız bırakmadı, açılışa katıldı. Tuğçe Tayfur paylaşımına 'Annecim hep yanımızda bir tanem' notunu düştü. İşte karnı burnunda taze anne Tuğçe Tayfur ve annesi Necla Nazır…

Yeşilçam’ın güzeli Necla Nazır ile Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur yeni iş yeri açtı! Açılışta Necla Nazır’ın son hali dikkat çekti...

Tuğçe Tayfur sessiz sedasız sevgilisi Muhammet Aydın ile nikah masasına oturmuştu. Evliliğiyle gündeme gelen Tayfur kısa süre önce de hamile olduğunu açıkladı. Necla Nazır ile Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur kendi adına taşıyan bir giyim mağazası açtı. Tuğçe Tayfur, mağazanın açılışını annesi Necla Nazır ve eşi Muhammet Aydın ile yaptı. Tuğçe Tayfur, eşi Muhammet Aydın, annesi Necla Nazır ile birlikte yeni iş yerinin kurdelesini kesti.

Yeşilçam’ın güzeli Necla Nazır ile Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur yeni iş yeri açtı! Açılışta Necla Nazır’ın son hali dikkat çekti...

Tuğçe Tayfur geçtiğimiz aylarda müziği bırakıp tesettüre girmişti. Bu kararından kısa bir süre sonra yapamadığını açıklayan Tuğçe Tayfur özel hayatındaki olaylarla da dikkat çekmişti.

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Yeşilçam’ın güzeli Necla Nazır ile Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur yeni iş yeri açtı! Açılışta Necla Nazır’ın son hali dikkat çekti...

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, çalkantılı özel hayatıyla magazin gündeminde sık sık yer buluyor.

Yeşilçam’ın güzeli Necla Nazır ile Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur yeni iş yeri açtı! Açılışta Necla Nazır’ın son hali dikkat çekti...

Eski eşi ile çocuk tartışmaları, eski nişanlısı Burak Kalfa ile sorunları konuşulurken sürpriz bir şekilde geçtiğimiz ağustos ayında Muhammet Aydın'la nikah masasına oturan Tuğçe Tayfur'dan bebek haberi gelmişti.

Yeşilçam’ın güzeli Necla Nazır ile Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur yeni iş yeri açtı! Açılışta Necla Nazır’ın son hali dikkat çekti...

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tuğçe Tayfur elinde ultrason görüntüsü ile hamileliğini duyurdu.

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