Yeşilçam’ın güzeli Necla Nazır ile Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur yeni iş yeri açtı! Açılışta Necla Nazır’ın son hali dikkat çekti...

Tuğçe Tayfur sessiz sedasız sevgilisi Muhammet Aydın ile nikah masasına oturmuştu. Evliliğiyle gündeme gelen Tayfur kısa süre önce de hamile olduğunu açıkladı. Necla Nazır ile Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur kendi adına taşıyan bir giyim mağazası açtı. Tuğçe Tayfur, mağazanın açılışını annesi Necla Nazır ve eşi Muhammet Aydın ile yaptı. Tuğçe Tayfur, eşi Muhammet Aydın, annesi Necla Nazır ile birlikte yeni iş yerinin kurdelesini kesti.