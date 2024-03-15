Yeşilçam’ın güzeli Necla Nazır ile Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur yeni iş yeri açtı! Açılışta Necla Nazır’ın son hali dikkat çekti...

Giriş Tarihi: 15.03.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
12:48
Tuğçe Tayfur ile annesi Necla Nazır sosyal medyada gündem oldu... Muhammet Aydın'la nikah masasına oturan Tuğçe Tayfur'dan bebek haberi gelmişti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tuğçe Tayfur elinde ultrason görüntüsü ile hamileliğini duyurmuştu. Bebeğini kucağına almak için gün sayan Tuğçe Tayfur, kendi adına taşıyan yeni bir giyim mağazası açtı. Necla Nazır, kızı Tuğçe Tayfur'u yalnız bırakmadı, açılışa katıldı. Tuğçe Tayfur paylaşımına 'Annecim hep yanımızda bir tanem' notunu düştü. İşte karnı burnunda taze anne Tuğçe Tayfur ve annesi Necla Nazır…