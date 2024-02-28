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Haberler Galeri Yeşilçam'ın güzeller güzeli Şekerparesi'nin son haline bakın! 59'luk Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıktı! 20'liklere taş çıkarır!
Giriş Tarihi: 28.02.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 10:43

Yeşilçam'ın güzeller güzeli Şekerparesi'nin son haline bakın! 59'luk Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıktı! 20'liklere taş çıkarır!

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından Şekerpare'nin güzel yıldızı Yaprak Özdemiroğlu sosyal medyada gündem oldu. Şekerpare ile ünlenen Yaprak Özdemiroğlu, aradan geçen onlarca yıla rağmen güzelliği ile dikkat çekti. Eski güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Yaprak Özdemiroğlu'na "Hala Şekerpare" yorumları yapıldı. İşte Yeşilçam'ın Şekerpare'si Yaprak Özdemiroğlu…

Yeşilçam’ın güzeller güzeli Şekerparesi’nin son haline bakın! 59’luk Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıktı! 20’liklere taş çıkarır!

Turgut Özakman'ın "Bir Şehnaz Oyun" adlı tiyatro oyunundan sinemaya uyarlanan, Atıf Yılmaz'ın yönettiği 1983 yapımı Türk filmi Şekerpare, unutulmaz eserler arasında yerini koruyor.

Yeşilçam’ın güzeller güzeli Şekerparesi’nin son haline bakın! 59’luk Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıktı! 20’liklere taş çıkarır!

Senaryosunu Yavuz Turgul'un yazdığı filmin başrollerinde İlyas Salman, Şener Şen ve Yaprak Özdemiroğlu oynadı.

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Yeşilçam’ın güzeller güzeli Şekerparesi’nin son haline bakın! 59’luk Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıktı! 20’liklere taş çıkarır!

Filme güzelliğiyle damga vuran Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali merak konusu oldu. Sanatçı Atilla Özdemiroğlu'nun da kızı olan Yaprak Özdemiroğlu'nun yıllar sonraki görüntüsü, görenleri şoke etti.

Yeşilçam’ın güzeller güzeli Şekerparesi’nin son haline bakın! 59’luk Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıktı! 20’liklere taş çıkarır!

"HALA ŞEKERPARE"

Aslında bale mezunu olan Yaprak Özdemiroğlu, oyunculuğa gönül vererek birçok projede yer aldı.

Yeşilçam’ın güzeller güzeli Şekerparesi’nin son haline bakın! 59’luk Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıktı! 20’liklere taş çıkarır!

Şimdilerde 58 yaşında olan ünlü oyuncu, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

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