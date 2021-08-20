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Haberler Galeri Yeşilçam'ın kötü kadını Lale Belkıs yıllar sonra açıklamıştı! Lale Belkıs: Ben de sevdim ama sizler gelip elimden aldınız!
Giriş Tarihi: 20.08.2021 11:35 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 11:39

Yeşilçam'ın kötü kadını Lale Belkıs yıllar sonra açıklamıştı! Lale Belkıs: Ben de sevdim ama sizler gelip elimden aldınız!

Yeşilçam'ın en güzel kötü kadınlarından Lale Belkıs yıllar sonra Hülya Koçyiğit'in programında ortaya çıkmıştı. Usta oyuncu Hülya Koçyiğit, programında ülkemizin ilk milli mankeni, Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu Lale Belkıs'ı ağırlamıştı. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dönemin dikkat çeken isimlerinden olan Lale Belkıs samimi açıklamalarda bulunmuştu. Aynı zamanda da bir ses sanatçısı olan 81 yaşındaki Lale Belkıs eski günlerini anlattı ve 'Lale' isminin kendisine nasıl verildiğinin hikayesinden bahsetmişti... Yeşilçam'ın unutulmayan 'kötü kadın' karakterlerine hayat veren Lale Belkıs'ın son halini merak eden hayranları sanatçıyı sosyal medyada sık sık aratıyorlar. İşte güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın usta ismi Lale Belkıs'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...

Yeşilçam’ın kötü kadını Lale Belkıs yıllar sonra açıklamıştı! Lale Belkıs: Ben de sevdim ama sizler gelip elimden aldınız!

Yeşilçam'ın en güzel kötü kadınlarından Lale Belkıs yıllar sonra Hülya Koçyiğit'in sunduğu programa katılmıştı. Usta oyuncu Hülya Koçyiğit, programında ülkemizin ilk milli mankeni, Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu Lale Belkıs'ı ağırlamıştı. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dönemin dikkat çeken isimlerinden olan Lale Belkıs samimi açıklamalarda bulunmuştu. Aynı zamanda da bir ses sanatçısı olan 81 yaşındaki Lale Belkıs eski günlerini anlattı ve 'Lale' isminin kendisine nasıl verildiğinin hikayesinden bahsetmişti…

Yeşilçam’ın kötü kadını Lale Belkıs yıllar sonra açıklamıştı! Lale Belkıs: Ben de sevdim ama sizler gelip elimden aldınız!

'LALE' İSMİNİ DEVRİM VERDİ'

Programda eski günleri anlatan Belkıs; Lale isminin kendisine nasıl verildiğini anlatmıştı. Ünlü oyuncu, mankenlik yıllarında yaptığı 62 günlük gemi yolculuğu sırasında Hakkı Devrim'in "Gemide iki Belkıs var. Sen lale gibisin' diyerek kendisine Lale adını verdiğini söylemişti.

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Yeşilçam’ın kötü kadını Lale Belkıs yıllar sonra açıklamıştı! Lale Belkıs: Ben de sevdim ama sizler gelip elimden aldınız!

Rol aldığı sinema filmlerinde hep karakteri olan kadınlara hayat verdiğini belirten Belkıs, "Oynadığım filmlerde hiçbir zaman kimsenin eşi olmadım, hiçbir filmimde evlenmedim" diye konuşmuştu. Yeşilçam'ın kötü kadını olarak anılmayı sevmediğini de söyleyen oyuncu şöyle devam etti: "Ben niye kötü kadını oldum ki Yeşilçam'ın? Ben de sevdim, sizler gelip elimden aldınız. Her rolü oynarım ama kötü kadın olmayı sevmiyorum.

Yeşilçam’ın kötü kadını Lale Belkıs yıllar sonra açıklamıştı! Lale Belkıs: Ben de sevdim ama sizler gelip elimden aldınız!

Yeşilçam'ın unutulmayan 'kötü kadın' karakterlerine hayat veren Lale Belkıs'ın son halini merak eden hayranları sanatçıyı sosyal medyada sık sık aratıyorlar.

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın usta ismi Lale Belkıs'ın son hali hayranlarının beğenisini aldı.

Yeşilçam’ın kötü kadını Lale Belkıs yıllar sonra açıklamıştı! Lale Belkıs: Ben de sevdim ama sizler gelip elimden aldınız!

Diğer ünlü isimlerin de yıllar içindeki değişimini sizler için derledik ...

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