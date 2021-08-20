Yeşilçam’ın kötü kadını Lale Belkıs yıllar sonra açıklamıştı! Lale Belkıs: Ben de sevdim ama sizler gelip elimden aldınız!

Yeşilçam'ın en güzel kötü kadınlarından Lale Belkıs yıllar sonra Hülya Koçyiğit'in programında ortaya çıkmıştı. Usta oyuncu Hülya Koçyiğit, programında ülkemizin ilk milli mankeni, Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu Lale Belkıs'ı ağırlamıştı. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dönemin dikkat çeken isimlerinden olan Lale Belkıs samimi açıklamalarda bulunmuştu. Aynı zamanda da bir ses sanatçısı olan 81 yaşındaki Lale Belkıs eski günlerini anlattı ve 'Lale' isminin kendisine nasıl verildiğinin hikayesinden bahsetmişti... Yeşilçam'ın unutulmayan 'kötü kadın' karakterlerine hayat veren Lale Belkıs'ın son halini merak eden hayranları sanatçıyı sosyal medyada sık sık aratıyorlar. İşte güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın usta ismi Lale Belkıs'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...