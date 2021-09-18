Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray bir deri bir kemik kaldı! 76 yaşındaki Türkan Şoray'ın son hali şoke etti!
Giriş Tarihi: 18.09.2021 14:45 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 14:45

Yeşilçam'ın 'SultanTürkan Şoray bir deri bir kemik kaldı! 76 yaşındaki Türkan Şoray'ın son hali şoke etti!

Türk sinemasının 'SultanTürkan Şoray geçtiğimiz aylarda 76 yaşına basmıştı. 20 kilo veren ve eski formuna kavuşan Türkan Şoray'ın fransız askısı yöntemi ile de gençleştiği biliniyor. Türkan Şoray'ın son hali ise giderek zayıfladığını ortaya koydu. Katıldığı bir davette görüntülenen Türkan Şoray'ın aşırı zayıf hali dikkatlerden kaçmadı. Adeta bir deri bir kemik kalan Türkan Şoray'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Yüzündeki değişim oldukça dikkat çeken Türkan Şoray'ın son hali sosyal medyada olay oldu. İşte fazla kilolarından kurtulan ve estetik yaptıran Sultan lakaplı usta sanatçı Türkan Şoray'ın son hali...

Yeşilçam’ın ’Sultan’ı Türkan Şoray bir deri bir kemik kaldı! 76 yaşındaki Türkan Şoray’ın son hali şoke etti!

Türk sinemasının 'SultanTürkan Şoray geçtiğimiz aylarda 76 yaşına basmıştı. 20 kilo veren ve eski formuna kavuşan Türkan Şoray'ın fransız askısı yöntemi ile de gençleştiği biliniyor.

Yeşilçam’ın ’Sultan’ı Türkan Şoray bir deri bir kemik kaldı! 76 yaşındaki Türkan Şoray’ın son hali şoke etti!

Türk sinemasının 'SultanTürkan Şoray'ın son hali ise giderek zayıfladığını ortaya koydu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yeşilçam’ın ’Sultan’ı Türkan Şoray bir deri bir kemik kaldı! 76 yaşındaki Türkan Şoray’ın son hali şoke etti!

Katıldığı bir davette görüntülenen Türkan Şoray'ın aşırı zayıf hali dikkatlerden kaçmadı.

Yeşilçam’ın ’Sultan’ı Türkan Şoray bir deri bir kemik kaldı! 76 yaşındaki Türkan Şoray’ın son hali şoke etti!

Yüzündeki değişim oldukça dikkat çeken Türkan Şoray'ın son hali sosyal medyada olay oldu.

Yeşilçam’ın ’Sultan’ı Türkan Şoray bir deri bir kemik kaldı! 76 yaşındaki Türkan Şoray’ın son hali şoke etti!

İşte fazla kilolarından kurtulan ve estetik yaptıran Sultan lakaplı usta sanatçı Türkan Şoray'ın son hali...

SON DAKİKA