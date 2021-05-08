Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray "En sevdiğim fotoğraf" dedi güzelliği hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 08.05.2021 16:25 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 16:35

'ın Sultan'ı "En sevdiğim fotoğraf" dedi güzelliği hayran bıraktı!

Türk sinemasının Sultanı , son yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz aylarda Türkan Şoray'ın yaptırdığı iddia edilmişti. Türkan Şoray'ın Instagram'dan yaptığı paylaşımlar bu iddiaları güçlendirdi. adeta genç kızları kıskandırdı. Fazla kilolarından da kurtulan Sultan lakaplı usta sanatçı Türkan Şoray yıllar önceki haline geri döndü. Son olarak hayranlarına nostalji rüzgarları estiren Türkan Şoray'ın "En sevdiğim fotoğraflardan" dediği karesine beğeni ve yorum yağdı.

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray En sevdiğim fotoğraf dedi güzelliği hayran bıraktı!

Türk sinemasının Sultanı , son yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem oldu.

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray En sevdiğim fotoğraf dedi güzelliği hayran bıraktı!

Geçtiğimiz aylarda 'ın yaptırdığı iddia edilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray En sevdiğim fotoğraf dedi güzelliği hayran bıraktı!

'ın Instagram'dan yaptığı paylaşımlar bu iddiaları güçlendirdi.

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray En sevdiğim fotoğraf dedi güzelliği hayran bıraktı!

'ın son hali adeta genç kızları kıskandırdı.

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray En sevdiğim fotoğraf dedi güzelliği hayran bıraktı!

Fazla kilolarından da kurtulan Sultan lakaplı usta sanatçı yıllar önceki haline geri döndü.

SON DAKİKA