Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yeşilçam’ın tonton dedesi bakın kim çıktı! Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış görenler: 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi
Giriş Tarihi: 06.07.2024 07:29

Yeşilçam’ın tonton dedesi bakın kim çıktı! Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış görenler: 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi

Nubar Terziyan'ın kendisi kadar iyi tanıdığımız ve ünlü bir yeğeni olduğunu biliyor muydunuz? Yeşilçam'dan günümüze birçok ünlü ismin akrabalık ilişkisi var onlardan biri de Nubar Terziyan. Yeşilçam filmlerinde babacan ve tonton dede rollerinin vazgeçilmez ismi Nubar Terziyan canlandırdığı iyi kalpli karakterler ve gülümseyen yüzüyle hafızalarımıza adeta kazındı. İşte Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan'ın şarkıcı yeğeni ve sizin için derlediğimiz akraba ünlüler...

Yeşilçam’ın tonton dedesi bakın kim çıktı! Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış görenler: 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi

Sanat camiasında birbirleriyle akraba olduğunu belki de ilk defa duyacağınız isimleri sizleri çok şaşırtacak! Yeşilçam filmlerinde babacan ve tonton dede rollerinin değişmez isimlerinden biriydi Nubar Terziyan. Yeşilçam'da 400'den fazla yapımda rol alan usta oyuncu Nubar Terziyan hakkındaki gerçeği ilk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Meğer Nubar Terziyan'ın yeğeni de çok ünlüymüş.

Yeşilçam’ın tonton dedesi bakın kim çıktı! Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış görenler: 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi

Yeşilçam'dan günümüze birçok ünlü ismin akrabalık ilişkisi var onlardan biri de Nubar Terziyan. Yeşilçam'ın ton ton dedesi Nubar Terziyan, rol aldığı filmlerde canlandırdığı iyi kalpli karakterler ve gülümseyen yüzüyle hafızalara kazındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yeşilçam’ın tonton dedesi bakın kim çıktı! Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış görenler: 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi

Usta oyuncu Nubar Terziyan İstanbul doğumlu bir Ermeni kökenli sanatçımızdı. 1994 yılında İstanbul'da hayata gözlerini yuman Nubar Terziyan'ın kendisi gibi iyi tanıdığımız ve müzik hayatında başarılı olan bir de yeğeni olduğunu biliyor muydunuz?

Yeşilçam’ın tonton dedesi bakın kim çıktı! Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış görenler: 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi

Türk müziğinin güçlü seslerinden birisi Nubar Terziyan'ın kız kardeşinin oğlu.

Yeşilçam’ın tonton dedesi bakın kim çıktı! Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış görenler: 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi

İşte Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan'ın şarkıcı yeğeni ve sizin için derlediğimiz akraba ünlüler...

SON DAKİKA