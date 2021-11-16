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Haberler Galeri Yeşilçam'ın tonton dedesi meğer ünlü şarkıcının dayısıymış! Duyunca çok şaşıracağınız akraba ünlüler...
Giriş Tarihi: 16.11.2021 07:28 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 07:29

Yeşilçam'ın tonton dedesi meğer ünlü şarkıcının dayısıymış! Duyunca çok şaşıracağınız akraba ünlüler...

Yeşilçam filmlerinde babacan ve ton ton dede rollerinin değişmez isimlerinden biriydi Nubar Terziyan. Yeşilçam'ın ton ton dedesi Nubar Terziyan, rol aldığı filmlerde canlandırdığı iyi kalpli karakterler ve gülümseyen yüzüyle hafızalara kazınandı. Nubar Terziyan'ın kendisi gibi iyi tanıdığımız ve müzik hayatında başarılı olan bir de yeğeni olduğunu biliyor muydunuz? Türk müziğinin güçlü seslerinden birisi Nubar Terziyan'ın kız kardeşinin oğluydu. Sanat camiasında birbirleriyle akraba olduğunu belki de ilk defa duyacağınız isimleri sizler için derledik...

Yeşilçam’ın tonton dedesi meğer ünlü şarkıcının dayısıymış! Duyunca çok şaşıracağınız akraba ünlüler...

Yeşilçam filmlerinde babacan ve ton ton dede rollerinin değişmez isimlerinden biriydi Nubar Terziyan.

Yeşilçam’ın tonton dedesi meğer ünlü şarkıcının dayısıymış! Duyunca çok şaşıracağınız akraba ünlüler...

Yeşilçam'ın ton ton dedesi Nubar Terziyan, rol aldığı filmlerde canlandırdığı iyi kalpli karakterler ve gülümseyen yüzüyle hafızalara kazınandı.

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Yeşilçam’ın tonton dedesi meğer ünlü şarkıcının dayısıymış! Duyunca çok şaşıracağınız akraba ünlüler...

Usta oyuncu Nubar Terziyan İstanbul doğumlu bir Ermeni kökenli sanatçımızdı. 1994 yılında İstanbul'da hayata gözlerini yuman Nubar Terziyan'ın kendisi gibi iyi tanıdığımız ve müzik hayatında başarılı olan bir de yeğeni olduğunu biliyor muydunuz?

Yeşilçam’ın tonton dedesi meğer ünlü şarkıcının dayısıymış! Duyunca çok şaşıracağınız akraba ünlüler...

Türk müziğinin güçlü seslerinden birisi Nubar Terziyan'ın kız kardeşinin oğluydu.

Yeşilçam’ın tonton dedesi meğer ünlü şarkıcının dayısıymış! Duyunca çok şaşıracağınız akraba ünlüler...

Sanat camiasında birbirleriyle akraba olduğunu belki de ilk defa duyacağınız isimleri sizler için derledik...

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