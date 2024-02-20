Yeşilçam’ın tonton dedesi olarak çok sevilmişti… Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış!

Sanat camiasında birbirleriyle akraba olduğunu belki de ilk defa duyacağınız isimleri sizleri çok şaşırtacak! Yeşilçam'dan günümüze birçok ünlü ismin akrabalık ilişkisi var onlardan biri de Nubar Terziyan. Yeşilçam'ın ton ton dedesi Nubar Terziyan, rol aldığı filmlerde canlandırdığı iyi kalpli karakterler ve gülümseyen yüzüyle hafızalara kazındı.