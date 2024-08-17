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Haberler Galeri Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu da kendisi kadar ünlü çıktı! Kuruluş Osman'ın yıldızıymış
Giriş Tarihi: 17.08.2024 07:02 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 07:04

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu da kendisi kadar ünlü çıktı! Kuruluş Osman'ın yıldızıymış

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu da çok tanıdığımız bir aktör çıktı. Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu meğer Kuruluş Osman'ın yıldız ismiymiş...

Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu da kendisi kadar ünlü çıktı! Kuruluş Osman’ın yıldızıymış

Hayati Hamzaoğlu'nun oğlunun da çok ünlü biliyor muydunuz?

Türk sinemasının unutulmaz en iyi kötü adamlarından biri olan Hayati Hamzaoğlu, rol aldığı sayısız filmle adını Yeşilçam tarihine altın harflerle yazdırmıştı.

Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu da kendisi kadar ünlü çıktı! Kuruluş Osman’ın yıldızıymış

200'e yakın filmde izleyici karşısına çıkan Hayati Hamzaoğlu, henüz 67 yaşındayken akciğer kanseri nedeniyle aramızdan ayrılmıştı.

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Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu da kendisi kadar ünlü çıktı! Kuruluş Osman’ın yıldızıymış

Sert mizacıyla hatırlanan Hayati Hamzaoğlu, en son 1998 yılında Aynalı Tahir filminde rol almıştı.

Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu da kendisi kadar ünlü çıktı! Kuruluş Osman’ın yıldızıymış

Maddi nedenlerden dolayı ilkokuldan sonra eğitimine devam edemeyen Hayati Hamzaoğlu, kuyumculuk ve kunduracılık gibi pek çok farklı işte çalıştı.

Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu da kendisi kadar ünlü çıktı! Kuruluş Osman’ın yıldızıymış

Trabzon doğumlu oyuncu 1999 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde de Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün sahibi olmuştu.

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