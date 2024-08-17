Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu da kendisi kadar ünlü çıktı! Kuruluş Osman’ın yıldızıymış

Hayati Hamzaoğlu'nun oğlunun da çok ünlü biliyor muydunuz? Türk sinemasının unutulmaz en iyi kötü adamlarından biri olan Hayati Hamzaoğlu, rol aldığı sayısız filmle adını Yeşilçam tarihine altın harflerle yazdırmıştı. 200'e yakın filmde izleyici karşısına çıkan Hayati Hamzaoğlu, henüz 67 yaşındayken akciğer kanseri nedeniyle aramızdan ayrılmıştı. Sert mizacıyla hatırlanan Hayati Hamzaoğlu, en son 1998 yılında Aynalı Tahir filminde rol almıştı. Maddi nedenlerden dolayı ilkokuldan sonra eğitimine devam edemeyen Hayati Hamzaoğlu, kuyumculuk ve kunduracılık gibi pek çok farklı işte çalıştı. Trabzon doğumlu oyuncu 1999 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde de Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün sahibi olmuştu. Peki sinemamızın efsane ismi Hayati Hamzaoğlu'nun oğlunun son dönemde ekranlarda gördüğümüz genç bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Kötü adam rolleriyle hafızlara kazınan usta oyuncunun oğlu meğer kendisinden ünlüymüş. Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu, Deniz Hamzaoğlu'ndan başkası değil. 1979 yılında oyuncu Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Yalova'da tamamladı. Sırasıyla; Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji, Konya Selçuk Üniversitesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümlerinde eğitim gördü. 2002 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı, mezun olduktan sonra aynı üniversitede yüksek lisansını Rejisörlük Bölümünde tamamladı. Konya Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosu ve Antalya Şehir Tiyatrosu'nda oyuncu ve reji asistanı olarak görev aldı. Antalya Şehir Tiyatrosu'ndan ayrıldıktan sonra İstanbul'a yerleşti, birçok tiyatroda oyuncu, rejisör ve sanat yönetmeni olarak çalıştı. Ulusal ve uluslararası festivallere yönetmen ve oyuncu olarak katıldı. Deniz Hamzoğlu şimdilerde Kuruluş Osman dizisinde Bayındır Bey rolüne hayat veriyor. Deniz Hamzaoğlu, Karadayı, Tatlı Küçük Yalancılar, Durak, Hayat Şarkısı, Dört Köşeli Üçgen, Marlon, Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü, Aile Arasında, Nefes Nefese, Halka, Bayi Toplantısı, Ya İstiklal Ya Ölüm ve Kırmızı Oda gibi projelerde yer aldı. İşte sizler için derlediğimiz akraba ünlüler...