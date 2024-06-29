Yeşilçam’ın usta isminin kızı Filiz Cüreklibatır yıllar sonra ortaya çıktı! Herkes iki oğlu var sanıyordu! İşte Cüneyt Arkın’ın sır gibi sakladığı kızı!

Cüneyt Arkın'ın Güler Mocan ile 4 yıl süren evliliğinden olan kızı Filiz gözlerden uzak büyümüş hatta Cüneyt Arkın tarafından sır gibi saklanmıştı. Birçok kişinin bilmediği Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Cüreklibatır 1966 yılında doğmuştur. Annesi Güler Mocan ve babası Cüneyt Arkın 1968'de boşandıktan sonra babası ile bir daha hiç görüşmemiştir. Filiz Cüreklibatır, yıllar sonra 11 yaşındaki kızı Defne'nin "Dedemle tanışmak istiyorum" açıklamasıyla gündeme gelmişti. Kızı ile hiç görüşmeyen Cüneyt Arkın'a kızı Filiz Cüreklibatır ve torunu sorulduğunda 'Onları tanımıyorum' demişti. İşte Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları...