Giriş Tarihi: 29.06.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024
10:45
Yeşilçam'ın usta isminin kızı Filiz Cüreklibatır yıllar sonra ortaya çıktı! Herkes iki oğlu var sanıyordu! İşte Cüneyt Arkın'ın sır gibi sakladığı kızı!
Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın namıdiğer 'Malkoçoğlu' hiç kuşkusuz Türk sinemasının gelmiş geçmiş en iyi jönlerindendir. Yeşilçam'ın efsanesi usta oyuncu Cüneyt Arkın 85 yaşında aramazdan ayrılmıştı. Sayısız filme imza atan Cüneyt Arkın'ın ölümü sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğmuştu.Türk sinemasının gelmiş geçmiş en iyi jönlerinden biri olan Cüneyt Arkın'ın ölümünün üzerinden 2 yıl geçti. Tüm Türkiye'nin sevgi ve takdirini toplayan usta sanatçı hayatı da en çok merak edilen isimlerinden. Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatur olan Cüneyt Arkın'ın Murat ve Kaan adında iki oğlu var. Kendi gibi oyuncu olan oğlu Murat Arkın ve abisi Kaan Cüreklibatur dışında bir de kızı olduğu yıllar sonra öğrenenler çok şaşırıyor.