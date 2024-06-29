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Haberler Galeri Yeşilçam'ın usta isminin kızı Filiz Cüreklibatır yıllar sonra ortaya çıktı! Herkes iki oğlu var sanıyordu! İşte Cüneyt Arkın'ın sır gibi sakladığı kızı!
Giriş Tarihi: 29.06.2024 10:42 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 10:45

Yeşilçam'ın usta isminin kızı Filiz Cüreklibatır yıllar sonra ortaya çıktı! Herkes iki oğlu var sanıyordu! İşte Cüneyt Arkın'ın sır gibi sakladığı kızı!

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın namıdiğer 'Malkoçoğlu' hiç kuşkusuz Türk sinemasının gelmiş geçmiş en iyi jönlerindendir. Yeşilçam'ın efsanesi usta oyuncu Cüneyt Arkın 85 yaşında aramazdan ayrılmıştı. Sayısız filme imza atan Cüneyt Arkın'ın ölümü sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğmuştu.Türk sinemasının gelmiş geçmiş en iyi jönlerinden biri olan Cüneyt Arkın'ın ölümünün üzerinden 2 yıl geçti. Tüm Türkiye'nin sevgi ve takdirini toplayan usta sanatçı hayatı da en çok merak edilen isimlerinden. Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatur olan Cüneyt Arkın'ın Murat ve Kaan adında iki oğlu var. Kendi gibi oyuncu olan oğlu Murat Arkın ve abisi Kaan Cüreklibatur dışında bir de kızı olduğu yıllar sonra öğrenenler çok şaşırıyor.

Yeşilçam’ın usta isminin kızı Filiz Cüreklibatır yıllar sonra ortaya çıktı! Herkes iki oğlu var sanıyordu! İşte Cüneyt Arkın’ın sır gibi sakladığı kızı!

Cüneyt Arkın'ın Güler Mocan ile 4 yıl süren evliliğinden olan kızı Filiz gözlerden uzak büyümüş hatta Cüneyt Arkın tarafından sır gibi saklanmıştı. Birçok kişinin bilmediği Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Cüreklibatır 1966 yılında doğmuştur. Annesi Güler Mocan ve babası Cüneyt Arkın 1968'de boşandıktan sonra babası ile bir daha hiç görüşmemiştir. Filiz Cüreklibatır, yıllar sonra 11 yaşındaki kızı Defne'nin "Dedemle tanışmak istiyorum" açıklamasıyla gündeme gelmişti. Kızı ile hiç görüşmeyen Cüneyt Arkın'a kızı Filiz Cüreklibatır ve torunu sorulduğunda 'Onları tanımıyorum' demişti. İşte Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları...

Yeşilçam’ın usta isminin kızı Filiz Cüreklibatır yıllar sonra ortaya çıktı! Herkes iki oğlu var sanıyordu! İşte Cüneyt Arkın’ın sır gibi sakladığı kızı!

Usta oyuncu Cüneyt Arkın hakkında ortaya çıkan bir gerçek, herkesi şaşırttı. Arkın'ın 2 oğlundan önce dünyaya gelen bir kızı olduğunu duyanlar, kulaklarına inanamadı. Asıl mesleği doktorluk olan Cüneyt Arkın, oyunculuğa başlamadan önce ilk evliliğini meslektaş Güler Mocan ile yapmıştı.

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Yeşilçam’ın usta isminin kızı Filiz Cüreklibatır yıllar sonra ortaya çıktı! Herkes iki oğlu var sanıyordu! İşte Cüneyt Arkın’ın sır gibi sakladığı kızı!

Usta oyuncunun meğer bu evlilikte 1966 yılında bir kızı oldu. Çift kızlarına Filiz adını verirken, 2 yıl sonra boşandı.

İŞTE CÜNEYT ARKIN'IN İLK EŞİNDEN OLAN KIZI...

Yeşilçam’ın usta isminin kızı Filiz Cüreklibatır yıllar sonra ortaya çıktı! Herkes iki oğlu var sanıyordu! İşte Cüneyt Arkın’ın sır gibi sakladığı kızı!
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Yeşilçam’ın usta isminin kızı Filiz Cüreklibatır yıllar sonra ortaya çıktı! Herkes iki oğlu var sanıyordu! İşte Cüneyt Arkın’ın sır gibi sakladığı kızı!
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