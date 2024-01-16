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Haberler Galeri Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Yalçın Dümer’e yıllar vız geliyor! “Bir yaş daha gençleştim...”
Giriş Tarihi: 16.01.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 09:53

Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Yalçın Dümer’e yıllar vız geliyor! “Bir yaş daha gençleştim...”

Yakışıklılığıyla bir dönem genç kızların hayran olduğu Yalçın Dümer, yeni yaşını kutladı. Yalçın Dümer'in son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Usta oyuncu adeta yıllara meydan okuyor. Yeni yaşına giren Yalçın Dümer, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Usta oyuncunun takipçileri ve dostları doğum günü paylaşımını yorum yağmuruna tuttu. İşte Yalçın Dümer'in son hali…

Yeşilçam’ın yakışıklı jönü Yalçın Dümer’e yıllar vız geliyor! “Bir yaş daha gençleştim...”

Usta oyuncu Yalçın Dümer, sosyal medyada gündem oldu. Yalçın Dümer'in doğum günü paylaşımına sevenlerinden yorum ve beğeni yağdı. Yeni yaşına giren usta oyuncunun yaşını hiç göstermemesi dikkatlerden kaçmadı. 33 yıl önce 'Hasan Boğuldu' filminde Hülya Avşar ile oynayan usta oyuncu geçtiğimiz günlerde çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Yalçın Dümer, katıldığı programda bombaları ardına patlatmıştı. İşte Yalçın Dümer'in çok konuşulan son paylaşımları…

Yeşilçam’ın yakışıklı jönü Yalçın Dümer’e yıllar vız geliyor! “Bir yaş daha gençleştim...”

1990 yapımı olan 'Hasan Boğuldu' filminde 'Emine' ve 'Hasan' karakterlerini canlandıran ikiliden Yalçın Dümer, yaptığı açıklamalarla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

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Yeşilçam’ın yakışıklı jönü Yalçın Dümer’e yıllar vız geliyor! “Bir yaş daha gençleştim...”

Usta oyuncu Yalçın Dümer yayında setlerde günümüzde oldukça konforlu olan oyunculara dair konuşurken kendi yaşadıklarını da anlatmıştı.

Yeşilçam’ın yakışıklı jönü Yalçın Dümer’e yıllar vız geliyor! “Bir yaş daha gençleştim...”

Yalçın Dümer konuşmasında "Hülya'nın gözlerine bakamazdım, heyecanlanırdım. Hülya soyunurdu sokak ortasında fon perdesini ben tutardım. Arada gözüm kayardı" diyerek gülmüştü.

Yeşilçam’ın yakışıklı jönü Yalçın Dümer’e yıllar vız geliyor! “Bir yaş daha gençleştim...”
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