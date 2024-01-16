Yeşilçam’ın yakışıklı jönü Yalçın Dümer’e yıllar vız geliyor! “Bir yaş daha gençleştim...”

Usta oyuncu Yalçın Dümer, sosyal medyada gündem oldu. Yalçın Dümer'in doğum günü paylaşımına sevenlerinden yorum ve beğeni yağdı. Yeni yaşına giren usta oyuncunun yaşını hiç göstermemesi dikkatlerden kaçmadı. 33 yıl önce 'Hasan Boğuldu' filminde Hülya Avşar ile oynayan usta oyuncu geçtiğimiz günlerde çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Yalçın Dümer, katıldığı programda bombaları ardına patlatmıştı. İşte Yalçın Dümer'in çok konuşulan son paylaşımları…