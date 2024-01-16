Giriş Tarihi: 16.01.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
09:53
Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Yalçın Dümer’e yıllar vız geliyor! “Bir yaş daha gençleştim...”
Yakışıklılığıyla bir dönem genç kızların hayran olduğu Yalçın Dümer, yeni yaşını kutladı. Yalçın Dümer'in son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Usta oyuncu adeta yıllara meydan okuyor. Yeni yaşına giren Yalçın Dümer, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Usta oyuncunun takipçileri ve dostları doğum günü paylaşımını yorum yağmuruna tuttu. İşte Yalçın Dümer'in son hali…