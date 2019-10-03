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  • Yeşilçam'ın yıldızı Fatma Belgen’i pazarda bere satarken görenler şoke oluyor! Kimse bilmiyordu…

'ın yıldızı ’i pazarda bere satarken görenler şoke oluyor! Kimse bilmiyordu…

'in Gaziemir ilçesinde yaşayan ünlü sinema sanatçısı , sokak hayvanlarına daha fazla destek olmak için elleriyle ördüğü bereleri pazarda satıyor. Belgen, "Bir denize damla bırakabilirsem ne mutlu bana. Bir gün gideceğiz ama bomboş gidip de arkamdan hiçbir şey konuşmamalarını değil de en azından bunların konuşulmasını isterim" dedi. İzmir'e ailesiyle daha fazla vakit geçirmek için döndüğünü belirten Belgen, " defterini kapatmam gerektiğine inandım. Ailem buradaydı. Ahir ömrümde onlarla yaşamak için 2008'de kalktım geldim ama tek tek hayatlarını kaybettiler. En son sözü kader söyler. Yüce yaratan onları aldı. 'Allah'ım beni bırakma, beni zelil etme. Ben elimden geldiği kadar kendimi korumaya ve yaşatmaya çalışacağım' dedim. Ben boş durmayı sevmeyen bir insanım. Örgü örmeyi çocukluktan beri çok seviyorum. Annem öğretmişti. Setten geldiğimde annemin dizinin dibine oturur örgü örerdim. Birkaç yıl önce bereleri örmeye başladım. Burada sokak canlılarına bakıyorum. Kendime yetecek durumdayım ama sokak canlılarını besleyebilmek için bu bereleri pazarda satmaya başladım" diye konuştu. İşte 'ın yıldızı Fatma Belgen…

Giriş Tarihi: 03.10.2019 10:59 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 11:27
Yeşilçam'ın yıldızı Fatma Belgen’i pazarda bere satarken görenler şoke oluyor! Kimse bilmiyordu…

'de doğan henüz küçükken 'a göç eden ünlü sinema sanatçısı , 2008 yılında doğduğu şehir İzmir'e döndü. Bir süre bankacılık yaptıktan sonra 1971 yılında Ses dergisinin açtığı 'Artist Yarışması'nda 3 bin kadın arasında ikinci seçilen ve daha sonra çok sayıda sinema filmi ve dizide rol alan Belgen, İzmir'de sakin bir hayat sürüyor. Sokak hayvanlarına büyük bir sevgi duyan Belgen, onları daha iyi besleyebilmek için ördüğü bereleri çarşamba ve cuma günleri Gaziemir'de kurulan pazarda satıyor. Gaziemir'deki vatandaşların kendisini çok sevdiğini ve yaptığı işi takdir ettiğini söyleyen Belgen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben bu bereleri geçinmek için de satabilirdim. Ayıp değil. Neden ayıplıyorlar onu da anlamıyorum. Bana neden ayıp olsun ki? Bir padişah, sadrazama nefsinden şikayetçi olmuş. Sadrazam da 'sokakta kuru et satar mısın?' demiş. Padişah sokakta kuru et satınca insanlar 'padişaha bak, sokağa düşmüş' demiş. Ben nefsimi yenmek istiyorum, şöhretimi değil. İnsanlar sokakta ne yaşıyor, ne yapıyor, bunları anlamak adına da sokağa çıktım. Ben çocukluğumdan beri emekçiyim. Ama film çekerek, ama bere örerek, ama yük taşıyarak. Şükürler olsun, istediğim ve sevdiğim bir mesleği yıllarca yaptım ama lütfen sanatçıya acımayın. Burada ajitasyon yapmıyorum. Bazen sokakta fotoğrafımı çekip 'yazık sokakta bere satıyor' diye paylaşıyorlar, diğeri de 'paraları ne yapmış?' diyor." İşte Fatma Belgen…

Yeşilçam'ın yıldızı Fatma Belgen’i pazarda bere satarken görenler şoke oluyor! Kimse bilmiyordu…

FAHRİYE EVCEN

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Yeşilçam'ın yıldızı Fatma Belgen’i pazarda bere satarken görenler şoke oluyor! Kimse bilmiyordu…

FAHRİYE EVCEN

Yeşilçam'ın yıldızı Fatma Belgen’i pazarda bere satarken görenler şoke oluyor! Kimse bilmiyordu…

FAHRİYE EVCEN

Yeşilçam'ın yıldızı Fatma Belgen’i pazarda bere satarken görenler şoke oluyor! Kimse bilmiyordu…

FAHRİYE EVCEN

Yeşilçam'ın yıldızı Fatma Belgen’i pazarda bere satarken görenler şoke oluyor! Kimse bilmiyordu…

EMINA JAHOVIC

Yeşilçam'ın yıldızı Fatma Belgen’i pazarda bere satarken görenler şoke oluyor! Kimse bilmiyordu…

EMINA JAHOVIC

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