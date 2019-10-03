Yeşilçam'ın yıldızı Fatma Belgen’i pazarda bere satarken görenler şoke oluyor! Kimse bilmiyordu…

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan ünlü sinema sanatçısı Fatma Belgen, sokak hayvanlarına daha fazla destek olmak için elleriyle ördüğü bereleri pazarda satıyor. Belgen, "Bir denize damla bırakabilirsem ne mutlu bana. Bir gün gideceğiz ama bomboş gidip de arkamdan hiçbir şey konuşmamalarını değil de en azından bunların konuşulmasını isterim" dedi. İzmir'e ailesiyle daha fazla vakit geçirmek için döndüğünü belirten Belgen, "İstanbul defterini kapatmam gerektiğine inandım. Ailem buradaydı. Ahir ömrümde onlarla yaşamak için 2008'de kalktım geldim ama tek tek hayatlarını kaybettiler. En son sözü kader söyler. Yüce yaratan onları aldı. 'Allah'ım beni bırakma, beni zelil etme. Ben elimden geldiği kadar kendimi korumaya ve yaşatmaya çalışacağım' dedim. Ben boş durmayı sevmeyen bir insanım. Örgü örmeyi çocukluktan beri çok seviyorum. Annem öğretmişti. Setten geldiğimde annemin dizinin dibine oturur örgü örerdim. Birkaç yıl önce bereleri örmeye başladım. Burada sokak canlılarına bakıyorum. Kendime yetecek durumdayım ama sokak canlılarını besleyebilmek için bu bereleri pazarda satmaya başladım" diye konuştu. İşte Yeşilçam'ın yıldızı Fatma Belgen…