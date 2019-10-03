Yeşilçam'ın yıldızı Fatma Belgen’i pazarda bere satarken görenler şoke oluyor! Kimse bilmiyordu…

İzmir'de doğan henüz küçükken İstanbul'a göç eden ünlü sinema sanatçısı Fatma Belgen, 2008 yılında doğduğu şehir İzmir'e döndü. Bir süre bankacılık yaptıktan sonra 1971 yılında Ses dergisinin açtığı 'Artist Yarışması'nda 3 bin kadın arasında ikinci seçilen ve daha sonra çok sayıda sinema filmi ve dizide rol alan Belgen, İzmir'de sakin bir hayat sürüyor. Sokak hayvanlarına büyük bir sevgi duyan Belgen, onları daha iyi besleyebilmek için ördüğü bereleri çarşamba ve cuma günleri Gaziemir'de kurulan pazarda satıyor. Gaziemir'deki vatandaşların kendisini çok sevdiğini ve yaptığı işi takdir ettiğini söyleyen Belgen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben bu bereleri geçinmek için de satabilirdim. Ayıp değil. Neden ayıplıyorlar onu da anlamıyorum. Bana neden ayıp olsun ki? Bir padişah, sadrazama nefsinden şikayetçi olmuş. Sadrazam da 'sokakta kuru et satar mısın?' demiş. Padişah sokakta kuru et satınca insanlar 'padişaha bak, sokağa düşmüş' demiş. Ben nefsimi yenmek istiyorum, şöhretimi değil. İnsanlar sokakta ne yaşıyor, ne yapıyor, bunları anlamak adına da sokağa çıktım. Ben çocukluğumdan beri emekçiyim. Ama film çekerek, ama bere örerek, ama yük taşıyarak. Şükürler olsun, istediğim ve sevdiğim bir mesleği yıllarca yaptım ama lütfen sanatçıya acımayın. Burada ajitasyon yapmıyorum. Bazen sokakta fotoğrafımı çekip 'yazık sokakta bere satıyor' diye paylaşıyorlar, diğeri de 'paraları ne yapmış?' diyor." İşte Fatma Belgen…