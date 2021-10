Yeşilçam’ın yıldızı Filiz Akın en büyük pişmanlığını açıkladı! 78 yaşındaki Filiz Akın’dan bomba itiraflar!

Belirli bir yaşa kadar kişilik, belki ergen olana kadar diyeyim, tam oturmuyor.

Hani kitapta da var ya, ''Düşüncelerine dikkat et davranışların olur, davranışlarına dikkat et karakterin olur, karakterine dikkat et, kaderin olur'' deyimi şekillendiriyor sanki bu durumu. Ben, ebeveynlerimizden gelen kromozomların şekillendirdiği, birer bilgisayar gibi doğduğumuzu düşünüyorum. Ama doğuştan gelen bu; gözümüzün ne renk, boyumuzun ne kadar uzun olduğu gibi fiziki özelliklerin yanı sıra, kişilik ve karakteristik özelliklerimizin de belli olarak dünyaya geldiğimize inanıyorum. O açından bakınca insanların ruhları da çeşit çeşit… Kimi daha çocukken yaşlı, kimi de içindeki o haytayı genç tutmayı başarabiliyor. O da fiziğine, bakışına yansıyor bir miktar sanırım.