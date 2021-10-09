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Haberler Galeri Yeşilçam'ın yıldızı Filiz Akın en büyük pişmanlığını açıkladı! 78 yaşındaki Filiz Akın'dan bomba itiraflar!
Giriş Tarihi: 09.10.2021 15:11 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 15:16

Yeşilçam'ın yıldızı Filiz Akın en büyük pişmanlığını açıkladı! 78 yaşındaki Filiz Akın'dan bomba itiraflar!

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan Filiz Akın, adeta yıllara meydan okuyor. Türk sinemasının unutulmaz filmlerinde yer alarak hafızalara kazınan Filiz Akın, 78 yaşında olmasına rağmen güzelliğiyle hayranlarını hala mest ediyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekmeye devam eden ünlü oyuncu, son olarak samimi itiraflarda bulundu. Hakkında merak edilenlere yanıt veren Akın, "En büyük pişmanlığınız ne?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. İşte Filiz Akın'ın tüm açıklamaları...

Yeşilçam’ın yıldızı Filiz Akın en büyük pişmanlığını açıkladı! 78 yaşındaki Filiz Akın’dan bomba itiraflar!

Yeşilçam'ın güzel oyuncuları arasında yer alan Filiz Akın, Posta'ya verdiği röportajda bomba itiraflarda bulundu.

Yeşilçam’ın yıldızı Filiz Akın en büyük pişmanlığını açıkladı! 78 yaşındaki Filiz Akın’dan bomba itiraflar!

78 yaşındaki Filiz Akın, açıklamalarıyla magazin gündemine damga vurdu.

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Yeşilçam’ın yıldızı Filiz Akın en büyük pişmanlığını açıkladı! 78 yaşındaki Filiz Akın’dan bomba itiraflar!

İşte o açıklamalar...

Yeşilçam’ın yıldızı Filiz Akın en büyük pişmanlığını açıkladı! 78 yaşındaki Filiz Akın’dan bomba itiraflar!

Belirli bir yaşa kadar kişilik, belki ergen olana kadar diyeyim, tam oturmuyor.

Hani kitapta da var ya, ''Düşüncelerine dikkat et davranışların olur, davranışlarına dikkat et karakterin olur, karakterine dikkat et, kaderin olur'' deyimi şekillendiriyor sanki bu durumu. Ben, ebeveynlerimizden gelen kromozomların şekillendirdiği, birer bilgisayar gibi doğduğumuzu düşünüyorum. Ama doğuştan gelen bu; gözümüzün ne renk, boyumuzun ne kadar uzun olduğu gibi fiziki özelliklerin yanı sıra, kişilik ve karakteristik özelliklerimizin de belli olarak dünyaya geldiğimize inanıyorum. O açından bakınca insanların ruhları da çeşit çeşit… Kimi daha çocukken yaşlı, kimi de içindeki o haytayı genç tutmayı başarabiliyor. O da fiziğine, bakışına yansıyor bir miktar sanırım.

Yeşilçam’ın yıldızı Filiz Akın en büyük pişmanlığını açıkladı! 78 yaşındaki Filiz Akın’dan bomba itiraflar!

Tanımadığım insanlara karşı önyargıyla yaklaşmıyorum hiçbir zaman. Karşımdakiyle empati kurmaya ve doğru iletişimde kalmaya çalışıyorum. Adil olmak, iyilikten yana olmak, sevdiklerimi olduğu gibi kabul etmek, dost dediğim insanların arkasından konuşmamak ve konuşturmamak… Bunlar hep önceliğim oldu. Aslında mühim olan şu; boş kubbede hoş bir seda bırakabilmek… O da bırakabilirsek eğer…

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