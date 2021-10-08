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Haberler Galeri Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor! Kim der 66 yaşında...
Giriş Tarihi: 08.10.2021 15:49 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 15:51

Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor! Kim der 66 yaşında...

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olarak kabul edilen ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu, yıllar önce setlere veda etti. Şimdilerde ailesiyle vakit geçirmeyi tercih eden 66 yaşındaki Bubikoğlu, hayranları ile sosyal medya hesabından iletişim kurmayı ise sürdürüyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Gülşen Bubikoğlu, her paylaşımıyla sosyal medyada adından söz ettiriyor. Güzel oyuncu son olarak dikkat çeken bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Yılların teğet geçtiği Gülşen Bubikoğlu, paylaşımıyla binlerce beğeni topladı.

Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor! Kim der 66 yaşında...

Yeşilçam oyuncularının son halleri merak ediliyor, sosyal medyada sıklıkla araştırılıyor. O isimlerden biri de güzelliğiyle bir döneme damga vurmuş olan Gülşen Bubikoğlu.

Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor! Kim der 66 yaşında...

66 yaşındaki Bubikoğlu, uzun süredir setlerden uzak duruyor, ailesiyle vakit geçirmeyi tercih ediyor.

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Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor! Kim der 66 yaşında...

Ekranlardan uzak kalsa da hayranlarıyla iletişimini sosyal medya üzerinden sürdüren güzel oyuncu, son olarak yeni bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor! Kim der 66 yaşında...

Sabah yayınladığı bu kareye "Günaydın" notunu düşen Gülşen Bubikoğlu, binlerce beğeni topladı.

Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor! Kim der 66 yaşında...

Ünlü oyuncunun yıllar geçse de değişmeyen güzelliği sosyal medyaya damga vurdu.

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