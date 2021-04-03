HaberlerGaleriYeşilçam'ın yıldızlarından Hülya Koçyiğit adeta yıllara meydan okuyor! 73 yaşındaki Hülya Koçyiğit'in son hali görenleri kıskandırdı...
Giriş Tarihi: 03.04.2021 16:53Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 17:06
Yeşilçam'ın yıldızlarından Hülya Koçyiğit adeta yıllara meydan okuyor! 73 yaşındaki Hülya Koçyiğit'in son hali görenleri kıskandırdı...
Yeşilçam'ın en güzel oyuncuları deyince akla ilk gelen isimlerden biri şüphesiz Hülya Koçyiğit. Bir döneme damga vuran kült filmlerin kadın yıldızlarından olan Hülya Koçyiğit, şimdilerde sunuculuğunu yaptığı "Hülya Koçyiğit ile Film Gibi Hayatlar" ile ekranlarda boy göstermeye devam ediyor. Her hafta ünlü bir konuğunu ağırlayan Koçyiğit, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. Güzelliği dillere destan olan usta oyuncunun son hali ise merak ediliyor. İşte 73 yaşındaki ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit'in gençlere taş çıkartan son hali...