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Haberler Galeri Yeşilçam'ın yıldızlarından Hülya Koçyiğit adeta yıllara meydan okuyor! 73 yaşındaki Hülya Koçyiğit'in son hali görenleri kıskandırdı...
Giriş Tarihi: 03.04.2021 16:53 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 17:06

Yeşilçam'ın yıldızlarından adeta yıllara meydan okuyor! 73 yaşındaki Hülya Koçyiğit'in son hali görenleri kıskandırdı...

Yeşilçam'ın en güzel oyuncuları deyince akla ilk gelen isimlerden biri şüphesiz . Bir döneme damga vuran kült filmlerin kadın yıldızlarından olan Hülya Koçyiğit, şimdilerde sunuculuğunu yaptığı "Hülya Koçyiğit ile Film Gibi Hayatlar" ile ekranlarda boy göstermeye devam ediyor. Her hafta ünlü bir konuğunu ağırlayan Koçyiğit, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. Güzelliği dillere destan olan usta oyuncunun son hali ise merak ediliyor. İşte 73 yaşındaki ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit'in gençlere taş çıkartan son hali...

Yeşilçam'ın yıldızlarından Hülya Koçyiğit adeta yıllara meydan okuyor! 73 yaşındaki Hülya Avşar'ın son hali görenleri kıskandırdı...

Yeşilçam'ın en güzel oyuncuları deyince akla ilk gelen isimlerden biri şüphesiz .

Yeşilçam'ın yıldızlarından Hülya Koçyiğit adeta yıllara meydan okuyor! 73 yaşındaki Hülya Avşar'ın son hali görenleri kıskandırdı...

Bir döneme damga vuran kült filmlerin kadın yıldızlarından olan , şimdilerde sunuculuğunu yaptığı "Hülya Koçyiğit ile Film Gibi Hayatlar" ile ekranlarda boy göstermeye devam ediyor.

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Yeşilçam'ın yıldızlarından Hülya Koçyiğit adeta yıllara meydan okuyor! 73 yaşındaki Hülya Avşar'ın son hali görenleri kıskandırdı...

'i ekranlarda görenler "Güzelliğinden hiç ödün vermemiş" demekten kendini alamıyor.

Yeşilçam'ın yıldızlarından Hülya Koçyiğit adeta yıllara meydan okuyor! 73 yaşındaki Hülya Avşar'ın son hali görenleri kıskandırdı...

73 yaşındaki usta oyuncunun paylaşımları da sosyal medyada ilgi odağı oluyor.

Yeşilçam'ın yıldızlarından Hülya Koçyiğit adeta yıllara meydan okuyor! 73 yaşındaki Hülya Avşar'ın son hali görenleri kıskandırdı...

Yeşilçam'a rol aldığı filmlerle damga vuran 'in hayatı ise araştırılıyor.

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