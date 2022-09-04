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Haberler Galeri Yeşilçam'ın yufka yürekli annesiydi! Meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş
Giriş Tarihi: 04.09.2022 10:57 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022 11:06

Yeşilçam'ın yufka yürekli annesiydi! Meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş

Usta oyuncu Şükriye Atav, rol aldığı sayısız filmle Yeşilçam tarihinde adını altın harflerle yazdırmıştı.Filmlerde genelde başrol oyuncusunun annesi veya teyzesi rolündeydi. Yeşilçam'ın unutulmaz annelerinden olan Şükriye Atav, hüzünlü bakışlarıyla herkesin kalbine dokunmuştu. Tiyatroda altı, sinemada bir Altın Portakal ödül sahibi olan Şükriye atav, 600 civarında filmde rol almıştı. Yeşilçam'ın yufka yürekli annesi Şükriye Atav'ın meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş. İşte usta oyuncunun çocukları...

Yeşilçam’ın yufka yürekli annesiydi! Meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş

Şükriye Atav, Yeşilçam'ın unutulmaz analarındandı. Usta filmlerde ya annedir ya da teyze. Çillenmis elleri, nemli gözleriyle hıçkırırken çektigi burnu ile ne de sevkatli bir kadındır.

Yeşilçam’ın yufka yürekli annesiydi! Meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş

Şükriye Atava, başındaki beyaz tülbenti ve basma etegi ile Yeşilça'ın unutulmaz isimleri arasında yer almayı başarmıştır.

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Yeşilçam’ın yufka yürekli annesiydi! Meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş

600'den fazla filmde rol alan usta sanatçı 8 Ekim 2000 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı. Türk Sinemasının emektarı Şükriye Atav'ın 2 oğlu bulunuyor.

Yeşilçam’ın yufka yürekli annesiydi! Meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş

İşte Şükriye Atav'ın oğulları...

Yeşilçam’ın yufka yürekli annesiydi! Meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş

İşte duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

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