Giriş Tarihi: 04.09.2022 10:57 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022 11:06

Yeşilçam'ın yufka yürekli annesiydi! Meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş

Usta oyuncu Şükriye Atav, rol aldığı sayısız filmle Yeşilçam tarihinde adını altın harflerle yazdırmıştı.Filmlerde genelde başrol oyuncusunun annesi veya teyzesi rolündeydi. Yeşilçam'ın unutulmaz annelerinden olan Şükriye Atav, hüzünlü bakışlarıyla herkesin kalbine dokunmuştu. Tiyatroda altı, sinemada bir Altın Portakal ödül sahibi olan Şükriye atav, 600 civarında filmde rol almıştı. Yeşilçam'ın yufka yürekli annesi Şükriye Atav'ın meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş. İşte usta oyuncunun çocukları...