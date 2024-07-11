Yetenek Sizsiniz’de 3 yaşındaydı Hülya Avşar poposunu ısırmıştı! Çocuk yıldız Baha Bayırlı kocaman bir delikanlı oldu!

Giriş Tarihi: 11.07.2024 07:34
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
07:36
Bir dönemin ekrana damga vuran programlarından biri olan Yetenek Sizsiniz yarışmacılarından 3 yaşındaki Baha Bayırlı sempatik halleriyle programın en sevilen isimlerinden biri olmuştu. Sevimli halleri ile kendini milyonlara sevdire Baha Bayırlı'nın son hali görenleri şaşırttı. Hülya Avşar'ın sevgisini göstermek için masaya çıkarıp poposunu ısırdığı minik şimdilerde kocaman oldu. Çocuk yıldız sosyal medyada gündem oldu. İşte Baha Bayırlı'nın son hali...