Yetenek Sizsiniz’de 3 yaşındaydı Hülya Avşar poposunu ısırmıştı! Çocuk yıldız Baha Bayırlı kocaman bir delikanlı oldu!

Yetenek Sizsiniz yarışmacılarından 3 yaşındaki Baha Bayırlı sempatik halleriyle programın en sevilen isimlerinden biri olmuştu. Hülya Avşar'ın sevgisini göstermek için masaya çıkarıp poposunu ısırdığı minik şimdilerde kocaman oldu. İşte Baha Bayırlı'nın son hali...