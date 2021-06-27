Yiğit Marcus Aral: 'Seni Türkiye’ye sokturmam' dedi. Ben de onu denize attım... Şevval Şahin'in eski aşkı olayı anlattı!

Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz günlerde ayrıldığı sevgilisi Şevval Şahin'in görüştüğü ve baş başa yemeğe çıktığı Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı Boğaz'da denize atmıştı. Olayın ardından konuşan Şevval Şahin'in uzun süredir birlikte olduğu ve geçtiğimiz haftalarda ayrıldığı Yiğit Marcus Aral konuştu. Şevval Şahin'in agresiflik ile suçadığı eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın denize attığı Kerem Kamışlı ile söyledikleri sözler magazin kulislerine bomba gibi düştü. İşte eski aşıklar Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin'in açıklamaları...