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Haberler Galeri Yiğit Marcus Aral: 'Seni Türkiye’ye sokturmam' dedi. Ben de onu denize attım... Şevval Şahin'in eski aşkı olayı anlattı!
Giriş Tarihi: 27.06.2021 09:55 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021 10:05

Yiğit Marcus Aral: 'Seni Türkiye’ye sokturmam' dedi. Ben de onu denize attım... Şevval Şahin'in eski aşkı olayı anlattı!

Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz günlerde ayrıldığı sevgilisi Şevval Şahin'in görüştüğü ve baş başa yemeğe çıktığı Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı Boğaz'da denize atmıştı. Olayın ardından konuşan Şevval Şahin'in uzun süredir birlikte olduğu ve geçtiğimiz haftalarda ayrıldığı Yiğit Marcus Aral konuştu. Şevval Şahin'in agresiflik ile suçadığı eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın denize attığı Kerem Kamışlı ile söyledikleri sözler magazin kulislerine bomba gibi düştü. İşte eski aşıklar Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin'in açıklamaları...

Yiğit Marcus Aral: 'Seni Türkiye’ye sokturmam' dedi. Ben de onu denize attım... Şevval Şahin'in eski aşkı olayı anlattı!

Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz günlerde ayrıldığı sevgilisi Şevval Şahin'in görüştüğü ve baş başa yemeğe çıktığı Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı Boğaz'da denize atmıştı.

Yiğit Marcus Aral: 'Seni Türkiye’ye sokturmam' dedi. Ben de onu denize attım... Şevval Şahin'in eski aşkı olayı anlattı!

Olayın ardından konuşan Şevval Şahin'in uzun süredir birlikte olduğu ve geçtiğimiz haftalarda ayrıldığı Yiğit Marcus Aral konuştu.

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Yiğit Marcus Aral: 'Seni Türkiye’ye sokturmam' dedi. Ben de onu denize attım... Şevval Şahin'in eski aşkı olayı anlattı!

Şevval Şahin'in agresiflik ile suçadığı eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın denize attığı Kerem Kamışlı ile söyledikleri sözler magazin kulislerine bomba gibi düştü. İşte eski aşıklar Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin'in açıklamaları...

Yiğit Marcus Aral: 'Seni Türkiye’ye sokturmam' dedi. Ben de onu denize attım... Şevval Şahin'in eski aşkı olayı anlattı!

Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasını birincisi Şevval Şahin, aşk yaşadığı yazılımcı Yiğit Marcus Aral ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı. Ayrılık sonrası kısa sürede toparlanan Şevval Şahin, dün akşam Sakıp Sabancı'nın yeğeni Emine Sabancı Kamışlı'nın oğlu Kerem Kamışlı ile Boğaz'da bir mekanda yemek yedi.

Yiğit Marcus Aral: 'Seni Türkiye’ye sokturmam' dedi. Ben de onu denize attım... Şevval Şahin'in eski aşkı olayı anlattı!

Şahin, Kamışlı ile lüks bir mekanda yemek yediği sırada eski erkek arkadaşının gelmesi nedeniyle zor anlar yaşamıştı.

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