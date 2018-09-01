Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Yılar önce yıllar sonra

Giriş Tarihi: 01.09.2018 11:08 Güncelleme Tarihi: 01.09.2018 11:15
  • 1
  • 87
Yılar önce yıllar sonra
Yılar önce yıllar sonra

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden ilerleyen yaşına rağmen adeta zamana meydan okuyor. Bubikoğlu'nun paylaştığı fotoğraflar binlerce beğeni aldı.

  • 2
  • 87
Yılar önce yıllar sonra
Yılar önce yıllar sonra

Yıllarını Türk sinemasına vermiş ve çok sayıda filmde rol almış , sosyal medya hesabını faal olarak kullanan isimler arasında.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 87
Yılar önce yıllar sonra
Yılar önce yıllar sonra

62 yaşındaki oyuncu çoğunlukla hesabından geçmişe ait kareler paylaşırken son paylaştığı kareyle yıllara meydan okuduğunu gösterdi

  • 4
  • 87
Yılar önce yıllar sonra
Yılar önce yıllar sonra

Havaların güzelleşmesini fırsat bilerek kendisini sokağa atan

  • 5
  • 87
Yılar önce yıllar sonra
Yılar önce yıllar sonra

Bubikoğlu, çektiği bir selfieyi paylaştı, fotoğrafı binlerce beğeni aldı.

  • 6
  • 87
Yılar önce yıllar sonra
Yılar önce yıllar sonra

İşte Yeşilçam'ın efsane ismi Serpil Nur'un şimdiki hali...

  • 7
  • 87
Yılar önce yıllar sonra
Yılar önce yıllar sonra
BİZE ULAŞIN