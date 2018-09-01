Yılar önce yıllar sonra

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu ilerleyen yaşına rağmen adeta zamana meydan okuyor. Bubikoğlu'nun paylaştığı fotoğraflar binlerce beğeni aldı. Yıllarını Türk sinemasına vermiş ve çok sayıda filmde rol almış Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabını faal olarak kullanan isimler arasında. 62 yaşındaki oyuncu Gülşen Bubikoğlu çoğunlukla hesabından geçmişe ait kareler paylaşırken son paylaştığı kareyle yıllara meydan okuduğunu gösterdi Havaların güzelleşmesini fırsat bilerek kendisini sokağa atan Bubikoğlu, çektiği bir selfieyi paylaştı, fotoğrafı binlerce beğeni aldı. İşte Yeşilçam'ın efsane ismi Serpil Nur'un şimdiki hali...