Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde İbrahim Çelikkol'la kamera karşısına geçen güzel oyuncu Demet Özdemir, paylaşımlarıyla sosyal medyaya damga vuran isimlerden oldu. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde, Zeynep karakterini canlandıran Demet Özdemir'i Instagram'da 11.8 milyon kişi takip ederken güzel oyuncunun paylaşımları da rekor beğeni alıyor. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Demet Özdemir'i doğal güzel zanneden hayranları onun da estetikli olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Peki ekranların aranan isimlerinden Demet Özdemir kariyerinin ilk yıllarında nasıl görünüyordu? İşte şimdilerde Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile hayranlarıyla buluşan Demet Özdemir'in estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz