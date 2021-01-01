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Haberler Galeri Yılbaşı gecesine damga vuran Demet Özdemir'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! Demet Özdemir de estetikli çıktı...

Yılbaşı gecesine damga vuran 'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! Demet Özdemir de çıktı...

dizisinde 'la kamera karşısına geçen güzel oyuncu , paylaşımlarıyla sosyal medyaya damga vuran isimlerden oldu. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde, karakterini canlandıran Demet Özdemir'i Instagram'da 11.8 milyon kişi takip ederken güzel oyuncunun paylaşımları da rekor beğeni alıyor. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Demet Özdemir'i doğal güzel zanneden hayranları onun da olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Peki ekranların aranan isimlerinden Demet Özdemir kariyerinin ilk yıllarında nasıl görünüyordu? İşte şimdilerde Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile hayranlarıyla buluşan ...

Giriş Tarihi: 01.01.2021 11:38 Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 11:39
Yılbaşı gecesine damga vuran Demet Özdemir'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! Demet Özdemir de estetikli çıktı...

dizisinde 'la kamera karşısına geçen güzel oyuncu , paylaşımlarıyla sosyal medyaya damga vuran isimlerden oldu. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde, karakterini canlandıran Demet Özdemir'i Instagram'da 11.8 milyon kişi takip ederken güzel oyuncunun paylaşımları da rekor beğeni alıyor. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Demet Özdemir'i doğal güzel zanneden hayranları onun da olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Peki ekranların aranan isimlerinden Demet Özdemir kariyerinin ilk yıllarında nasıl görünüyordu? İşte şimdilerde Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile hayranlarıyla buluşan ve sizin için derlediğimiz

Yılbaşı gecesine damga vuran Demet Özdemir'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! Demet Özdemir de estetikli çıktı...

BURCU ÖZBERK

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Yılbaşı gecesine damga vuran Demet Özdemir'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! Demet Özdemir de estetikli çıktı...
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Yılbaşı gecesine damga vuran Demet Özdemir'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! Demet Özdemir de estetikli çıktı...
Yılbaşı gecesine damga vuran Demet Özdemir'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! Demet Özdemir de estetikli çıktı...
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