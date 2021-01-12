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Haberler Galeri Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'dan evlilik sinyali

ve 'dan evlilik sinyali

'ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla yargılanan eski eşi hakkındaki dava, geçtiğimiz haftalarda karara bağlanmıştı. Şimdilerde kendisi gibi oyuncu olan ile aşk yaşayan Berk Oktay aşkını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor. Ünlü oyuncu Sabah saatlerinde kendi ailesiyle çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. Oktay, "Ana kucağı, Baba ocağı... Huzur" notunu düştü. Oyuncu, akşam saatlerinde sevgilisi Atiksoy'un annesi ve babası 'un evine giderek, hem sohbet etti hem de tanışarak aileye girdi.

Giriş Tarihi: 12.01.2021 21:26 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 21:59
Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'dan evlilik sinyali

'ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla yargılanan eski eşi hakkındaki dava, geçtiğimiz haftalarda karara bağlanmıştı. Şimdilerde kendisi gibi oyuncu olan ile aşk yaşayan Berk Oktay aşkını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor. Ünlü oyuncu Sabah saatlerinde kendi ailesiyle çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. Oktay, "Ana kucağı, Baba ocağı... Huzur" notunu düştü. Oyuncu, akşam saatlerinde sevgilisi Atiksoy'un annesi ve babası 'un evine giderek, hem sohbet etti hem de tanışarak aileye girdi.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'dan evlilik sinyali

Oyuncu, bugün gittiği İzmir'de önce kendi ailesi daha sonra sevgilisinin ailesini ziyaret ederek, tanışmış oldu.

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Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'dan evlilik sinyali

Sabah saatlerinde kendi ailesiyle çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşan Oktay, "Ana kucağı, Baba ocağı... Huzur" notunu düştü. Oyuncu, akşam saatlerinde sevgilisi Atiksoy'un annesi ve babası 'un evine giderek, hem sohbet etti hem de tanışarak aileye girdi.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'dan evlilik sinyali

Bu anları Instagram'dan paylaşan oyuncu, "Anne-baba duası almaya devam" diye yazdı. Atiksoy da geçtiğimiz haftalarda Oktay'ın ailesiyle tanışmıştı.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'dan evlilik sinyali
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