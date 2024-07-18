Giriş Tarihi: 18.07.2024 23:09
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
23:09
Yıldız Tilbe ile İbrahim Tatlıses yıllar sonra barıştı! İşte Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses’in o pozu!
İki ünlü isim İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe, yıllar önce Tatlıses'in sunduğu programda bir araya gelmiş ve bu programda kavga etmişti. İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe, o programda yaşananlardan sonra bir araya gelmemeye özen göstermiş ve birbirleri hakkında sorulan soruları da cevapsız bırakmıştı. İki ünlü şarkıcıdan bugün herkesi şaşırtan hamle geldi. Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses, yıllar sonra Bodrum'da bir araya gelerek barıştı. Bu fotoğrafı ise Yıldız Tilbe paylaşarak yılın magazin bombasına imza attı. İşte İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe'nin o pozu!