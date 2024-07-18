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Haberler Galeri Yıldız Tilbe ile İbrahim Tatlıses yıllar sonra barıştı! İşte Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses’in o pozu!
Giriş Tarihi: 18.07.2024 23:09 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 23:09

Yıldız Tilbe ile İbrahim Tatlıses yıllar sonra barıştı! İşte Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses’in o pozu!

İki ünlü isim İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe, yıllar önce Tatlıses'in sunduğu programda bir araya gelmiş ve bu programda kavga etmişti. İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe, o programda yaşananlardan sonra bir araya gelmemeye özen göstermiş ve birbirleri hakkında sorulan soruları da cevapsız bırakmıştı. İki ünlü şarkıcıdan bugün herkesi şaşırtan hamle geldi. Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses, yıllar sonra Bodrum'da bir araya gelerek barıştı. Bu fotoğrafı ise Yıldız Tilbe paylaşarak yılın magazin bombasına imza attı. İşte İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe'nin o pozu!

Yıldız Tilbe ile İbrahim Tatlıses yıllar sonra barıştı! İşte Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses’in o pozu!

İki ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe, uzun yıllardır küs. İki ünlü isimden bugün herkesi şaşırtan bir hamle geldi.

Yıldız Tilbe ile İbrahim Tatlıses yıllar sonra barıştı! İşte Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses’in o pozu!

YILLARCA KÜS KALDILAR

Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in sunduğu bir programa konuk olan Yıldız Tilbe, programda yaşananlardan dolayı önce programı terk etti ardından da Tatlıses'le konuşmadı.

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Yıldız Tilbe ile İbrahim Tatlıses yıllar sonra barıştı! İşte Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses’in o pozu!

SORULARI DA YANITSIZ BIRAKMIŞLARDI

İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe, o programda yaşananlardan sonra bir araya gelmemeye özen göstermiş ve birbirleri hakkında sorulan soruları da cevapsız bıraktı.

Yıldız Tilbe ile İbrahim Tatlıses yıllar sonra barıştı! İşte Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses’in o pozu!

YILLAR SONRA BARIŞTILAR

İki ünlü şarkıcıdan bugün herkesi şaşırtan hamle geldi. Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses, yıllar sonra Bodrum'da bir araya gelerek barıştı.

Yıldız Tilbe ile İbrahim Tatlıses yıllar sonra barıştı! İşte Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses’in o pozu!

YILIN MAGAZİN BOMBASINI İKİ ÜNLÜ ŞARKICI PATLATTI

Bu fotoğrafı ise Yıldız Tilbe paylaşarak yılın magazin bombasına imza attı. İşte İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe'nin o pozu!

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