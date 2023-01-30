Yıldız Tilbe’nin anneanne olduğunu duyanlar çok şaşırıyor! Sevilen şarkıcı Yıldız Tilbe’nin kızı Sezen annesinin kopyası!

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Yıldız Tilbe'nin genç yaşta anneanne olduğunu biliyor muydunuz? Bir nesilin şarkıları ile büyüdüğü Yıldız Tilbe yazdığı şarkılar ile birçok şarkıcının da albümünde yer aldı. Unutulmaz şarkıların kadını Yıldız Tilbe'ye ikizi kadar benzeyen Burçin Sezen, annesinin aksine gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Sesiyle milyonlarca hayran kitlesine ulaşan Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin ile fotoğrafını gören birçok hayranı benzerlikleri karşısında şoke oldu. İşte Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin Can ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...