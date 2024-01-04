Yıldız Tilbe’nin anneanne olduğunu duyanlar şoke oluyor! Sevilen şarkıcı Yıldız Tilbe’nin kızı Sezen annesinin kopyası!

Usta sanatçı Yıldız Tilbe güçlü sesi ve yorumu ile hiç kuşkusuz Türkiye'nin en iyi kadın sanatçılarından. Yazdığı şarkı sözleri ile birçok sanatçının albümünde yer alan Yıldız Tilbe 90'lara damga vuran isimlerden olmuştu. Bir nesilin şarkıları ile büyüdüğü Yıldız Tilbe'nin yıllar içinde neredeyse hiç değişmemesi ise dikkatlerden kaçmıyor. Tarzı ve hayata karşı duruşu ile kendine has özellikleri olan Yıldız Tilbe'nin bir anneanne olduğunu ilk defa öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar.