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  • Yıldız Tilbe’nin bu halini görenler şoke oldu! Hiç kimsenin bilmediği o hali…

’nin bu halini görenler şoke oldu! Hiç kimsenin bilmediği o hali…

Sadece özel hayatında değil sahnede salaş bir tarzı benimseyen imaj değiştirdi. Ünlü sanatçı, şarkısında da söylediği gibi "Güzel elbiseleri giyip kuşanacağım" dedi ve yeni tarzıyla ortaya çıktı. Tilbe'nin bu halini hayranları çok sevdi. Günaydın köşe yazarı Pelin Kaya bugün ki yazısında Yıldız Tilbe'yi kaleme aldı. İşte o köşe yazsı… Öyle ikonik bir kare ki gördüğünüz... Ben ilk baktığımda Yıldız Tilbe'nin kafasını fotoşopla başka birine oturtmuşlar sandım... Bir AVM'de en doğal haliyle, makyajsız, kolunda ünlü bir mağazanın torbasıyla karşımıza çıktı Yıldız. Belli ki alışveriş yapmış ve Tilbe'de çılgınlık adına tek bir detay bile yok. Yıllardır ünlü sanatçının kendine has, kimseyi umursamadığı, çılgın, cesur şıklığın çok dışında kalan bu yeni tarzı, sevenleri dahil hepimizde şaşkınlık yarattı. Peki sevdik mi? Sevmek az kalır, ba-yıl-dık!

Giriş Tarihi: 15.09.2019 12:19 Güncelleme Tarihi: 15.09.2019 12:40
Yıldız Tilbe’nin bu halini görenler şoke oldu! Hiç kimsenin bilmediği o hali…

Müzik dünyasının çılgın kadını , şarkıları ile müzik dünyasına ismini altın harflerle kazıdı. Sadece özel hayatında değil sahnede salaş bir tarzı benimseyen Yıldız Tilbe imaj değiştirdi. Ünlü sanatçı, şarkısında da söylediği gibi "Güzel elbiseleri giyip kuşanacağım" dedi ve yeni tarzıyla ortaya çıktı. Tilbe'nin bu halini hayranları çok sevdi. Yıldız Tilbe'nin bu halini gören hayranları ünlü sanatçının yaşını merak etti. Genç görüntüsüyle dikkat çeken ünlü sanatçının yaşını duyanlar şoke oluyor. İşte Yıldız Tilbe ve diğer ünlü isimlerin yaşları…

Yıldız Tilbe’nin bu halini görenler şoke oldu! Hiç kimsenin bilmediği o hali…

MÜGE ANLI

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Yıldız Tilbe’nin bu halini görenler şoke oldu! Hiç kimsenin bilmediği o hali…

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Yıldız Tilbe’nin bu halini görenler şoke oldu! Hiç kimsenin bilmediği o hali…

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