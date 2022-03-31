Yılın aşk bombası patladı! Kerem Bürsin’den ayrılan Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile böyle yakalandı!

Giriş Tarihi: 31.03.2022 10:27
Güncelleme Tarihi: 31.03.2022
10:27
Güzel oyuncu Hande Erçel, dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Kerem Bürsin ile geçtiğimiz günlerde ilişkisini noktalamıştı. Özel hayatıyla sık sık dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel, kısa süre içinde aşk bombasını patlattı. Erçel; geçen aylarda Hadise ile olaylı ilişkisi sona eren, eski rol arkadaşı Kaan Yıldırım ile gecelerde yakalandı! Yılın aşk bombasını patlatan Hande Erçel ile Kaan Yıldırım, iddialara bakın nasıl tepki verdi...