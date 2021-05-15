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Haberler Galeri Yılın aşk bombasının çok özel fotoğrafına GÜNAYDIN ulaştı... Sibel Can ile Emir Sarıgül özel yatla mavi turda böyle görüntülendi!
Giriş Tarihi: 15.05.2021 07:56 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 18:41

Yılın aşk bombasının çok özel fotoğrafına ulaştı... ile özel yatla mavi turda böyle görüntülendi!

Yılın aşk bombasında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. farkını yine ortaya koydu ve yılın magazin olayının çok özel fotoğrafına ulaştı. ile , birlikte 'ye açıldı, özel yatla çıktıkları mavi turda ilk kez birlikte görüntülenen çift daha önce çıkan dedikoduları kesin bir dille yalanlamıştı. Emir Sarıgül kısa bir süre önce spiker ile yaşadığı aşka nokta koymuştu. 'Magazinde yılın olayı' olarak tanımlanan aşk, bomba etkisi yarattı. İşte uzun süredir konuşulan ama bir türlü ispatlanamayan Sibel Can-Emir Sarıgül aşkının kanıtı olan fotoğraf...

Yılın aşk bombasının çok özel fotoğrafına GÜNAYDIN ulaştı... Sibel Can ile Emir Sarıgül özel yatla mavi turda böyle görüntülendi!

Yılın aşk bombasında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. farkını yine ortaya koydu ve yılın magazin olayının çok özel fotoğrafına ulaştı.

Yılın aşk bombasının çok özel fotoğrafına GÜNAYDIN ulaştı... Sibel Can ile Emir Sarıgül özel yatla mavi turda böyle görüntülendi!

ile , birlikte 'ye açıldı, özel yatla çıktıkları mavi turda ilk kez birlikte görüntülenen çift daha önce çıkan dedikoduları kesin bir dille yalanlamıştı.

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Yılın aşk bombasının çok özel fotoğrafına GÜNAYDIN ulaştı... Sibel Can ile Emir Sarıgül özel yatla mavi turda böyle görüntülendi!

kısa bir süre önce spiker ile yaşadığı aşka nokta koymuştu. '

Yılın aşk bombasının çok özel fotoğrafına GÜNAYDIN ulaştı... Sibel Can ile Emir Sarıgül özel yatla mavi turda böyle görüntülendi!

Magazinde yılın olayı' olarak tanımlanan aşk, bomba etkisi yarattı.

Yılın aşk bombasının çok özel fotoğrafına GÜNAYDIN ulaştı... Sibel Can ile Emir Sarıgül özel yatla mavi turda böyle görüntülendi!

İşte uzun süredir konuşulan ama bir türlü ispatlanamayan - aşkının kanıtı olan fotoğraf...

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