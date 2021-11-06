Yıllar Gülşen Bubikoğlu’nu teğet geçiyor! Yeşilçam’ın güzeli Gülşen Bubikoğlu son pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Yeşilçam'ın güzel gülüşlü kadınları arasında ilk sıralarda gösterilen oyuncu Gülşen Bubikoğlu, yıllar geçse de güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yıllar önce setlere veda eden Bubikoğlu, hayranlarıyla iletişimini sosyal medya hesabı üzerinden kuruyor. 66 yaşındaki oyuncu, artık tüm zamanını ailesine ve kendisine ayırmayı tercih ediyor. Instagram hesabı aktif olarak kullanan Gülşen Bubikoğlu, yeni pozlarını hayranlarının beğenisine sundu. Yıllara meydan okuyan oyuncuya kısa sürede beğeni yağdı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun sosyal medyayı sallayan o kareleri...