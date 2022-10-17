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Haberler Galeri Yıllar ona vız geldi! Çarkıfelek'in güzel hostesi Yasemin Koşal'ın son hali görenleri şoke etti!
Giriş Tarihi: 17.10.2022 09:47 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 09:47

Yıllar ona vız geldi! Çarkıfelek'in güzel hostesi Yasemin Koşal'ın son hali görenleri şoke etti!

Bir dönem her gün ekranlarda olan güzel model Yasemin Koşal yıllar sonra gündem oldu. Şimdilerde ekranlardan uzakta bir hayat sürdüren Koşal'ın fit görüntüsü ve güzelliği dikkat çekiyor. Çarkıfelek yarışmasının hostesi olarak tanınan Yasemin Koşal, programı Tarık Tarcan'ın sunduğu dönemde hostesliğe başladı. Koşal daha sonra sunuculuğu devralan Mehmet Ali Erbil ile devam etti. Güzel model yıllar sonra sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu. Bir dönemin top modellerinden oyuncu Yasemin Koşal'ın son hali görenleri hayrete düşürdü. İşadamı Mehmet Şumnu'yla evlendikten sonra podyum ve dizi setlerine veda eden ve Kerem adında bir oğlu olan 1983 Türkiye İkinci Güzeli Yasemin Koşal, güzelliği ve zerafetiyle ilgi odağı oldu. Yasemin Koşal, yıllara meydan okuyan güzelliği ile dikkati çekti.

Yıllar ona vız geldi! Çarkıfelek’in güzel hostesi Yasemin Koşal’ın son hali görenleri şoke etti!

Çarkıfelek yarışmasının hostesi olarak tanınan Yasemin Koşal, yıllar sonra gündem oldu. İş insanı Mehmet Şumnu'yla evlendikten sonra mankenliği de oyunculuğu da bırakan Yasemin Koşal, sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu.

Yıllar ona vız geldi! Çarkıfelek’in güzel hostesi Yasemin Koşal’ın son hali görenleri şoke etti!

Bir dönem televizyon ekranlarına damga vuran isimlerin birçoğunun son hali merak konusu oluyor.

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Yıllar ona vız geldi! Çarkıfelek’in güzel hostesi Yasemin Koşal’ın son hali görenleri şoke etti!

Kimisi sessiz sedasız işlerini yürütürken, kimisi ise bu işlerden tamamen elini eteğini çekip daha sakin bir hayatı tercih etti.

Yıllar ona vız geldi! Çarkıfelek’in güzel hostesi Yasemin Koşal’ın son hali görenleri şoke etti!

Onlardan biri de, bir dönem güzelliği ile hem programların hem de dizilerin aranılan yüzlerinden biri olan Yasemin Koşal...

Yıllar ona vız geldi! Çarkıfelek’in güzel hostesi Yasemin Koşal’ın son hali görenleri şoke etti!

Yasemin Koşal ortalardan bir kayboldu tam kayboldu.

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