Giriş Tarihi: 08.10.2021 09:26Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 09:26
Yıllar onu teğet geçiyor! Demet Şener'in 'Yaş 19' pozu görenleri şaşkına çevirdi!
İbrahim Kutluay ile evliliği olaylı bir şekilde sona eren ünlü model Demet Şener, 2019 yılında iş insanı Cenk Küpeli ile nikah masasına oturmuştu. Kutluay ile evliliğinden İrem ve Ömer adında iki çocuğu olan Şener, bu evliliğini de sürdürememiş ve geçtiğimiz aylarda boşanmıştı. Ünlü model, şu sıralar yeni aşkı ile gündemde. Kızının okulunda tanıştığı iş insanı Tolga Arman ile yeni bir aşka yelken açan Demet Şener, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Şener son olarak takipçilerini geçmişe götürdü ve 19 yaşından bir fotoğrafını paylaştı. Demet Şener'i görenler, "Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş" , "Belliymiş Türkiye güzeli olacağı" yorumlarında bulundu.