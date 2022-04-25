Yıllar sonra gelen bomba itiraflar! Hayat Bilgisi’nin Amil Bey’i son haliyle şaşırttı! Tarık Papuççuoğlu’nun o eski halinden eser kalmadı

Bir dönemin hafızalara kazınan dizilerinden Hayat Bilgisi'nin Amil Bey'i Tarık Papuççuoğlu katıldığı programda bomba itiraflarda bulundu. Duayen oyuncu Tarık Papuççuoğlu, 2003-2006 yılları arasında rol aldığı 'Hayat Bilgisi' dizisine dahil olma süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tarık Papuççuoğlu'nun 'Hayat Bilgisi' dizisiyle ilgili açıklamaları magazin gündemine damga vurdu. Tarık Papuççuoğlu'nun açıklamaları sosyal medyada kısa sürede trend oldu. Hayat Bilgisi'nin Amil Bey'i son hali ile ağızları açık bıraktı. Tarık Papuççuoğlu'nun o eski halinden eser kalmadı.