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Haberler Galeri Yıllar sonra gelen bomba itiraflar! Hayat Bilgisi'nin Amil Bey'i son haliyle şaşırttı! Tarık Papuççuoğlu’nun o eski halinden eser kalmadı
Giriş Tarihi: 25.04.2022 16:34 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 16:36

Yıllar sonra gelen bomba itiraflar! Hayat Bilgisi'nin Amil Bey'i son haliyle şaşırttı! Tarık Papuççuoğlu’nun o eski halinden eser kalmadı

Bir dönemin hafızalara kazınan dizilerinden Hayat Bilgisi'nin Amil Bey'i Tarık Papuççuoğlu katıldığı programda bomba itiraflarda bulundu. Duayen oyuncu Tarık Papuççuoğlu, 2003-2006 yılları arasında rol aldığı 'Hayat Bilgisi' dizisine dahil olma süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tarık Papuççuoğlu'nun 'Hayat Bilgisi' dizisiyle ilgili açıklamaları magazin gündemine damga vurdu. Tarık Papuççuoğlu'nun açıklamaları sosyal medyada kısa sürede trend oldu. Hayat Bilgisi'nin Amil Bey'i son hali ile ağızları açık bıraktı. Tarık Papuççuoğlu'nun o eski halinden eser kalmadı.

Yıllar sonra gelen bomba itiraflar! Hayat Bilgisi’nin Amil Bey’i son haliyle şaşırttı! Tarık Papuççuoğlu’nun o eski halinden eser kalmadı

Hülya Koçyiğit'in bu haftaki konuğu Tarık Papuççuoğlu oldu. Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu, 2003 yılında yayınlanan "Hayat Bilgisi" dizisine nasıl dahil olduğunu açıkladı.

Yıllar sonra gelen bomba itiraflar! Hayat Bilgisi’nin Amil Bey’i son haliyle şaşırttı! Tarık Papuççuoğlu’nun o eski halinden eser kalmadı

Doğma büyüme Samatyalı olan Tarık Papuççuoğlu, "İkinci Bahar'ın çekildiği yerde doğdum. 50 yaşında doğduğum yerde dizi çektim. Diziye sonradan girdim ama benim için çok özel bir yeri vardır" dedi.

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Yıllar sonra gelen bomba itiraflar! Hayat Bilgisi’nin Amil Bey’i son haliyle şaşırttı! Tarık Papuççuoğlu’nun o eski halinden eser kalmadı

"30 YIL SANAYİCİLİK VE TİYATROYU AYNI ANDA YAPTIM"
Üniversitede, tiyatroyu çok istemesine rağmen mimarlık okumayı tercih eden oyuncu, "Sebebini tam bilmiyorum ama çok derinlerden şöyle bir şey düşünmüş olabilirim, çok net bir düşünce değil bu yalnız.

Yıllar sonra gelen bomba itiraflar! Hayat Bilgisi’nin Amil Bey’i son haliyle şaşırttı! Tarık Papuççuoğlu’nun o eski halinden eser kalmadı

'Tiyatroyu nasılsa yaparım, tiyatroyu yapmak için başka bir meslekte olmak engel teşkil etmez, eğer başka birinin yanında çalışmıyorsanız. Kendi işinizse siz onu gayet organize edersiniz' diye düşünmüş olabilirim.

Yıllar sonra gelen bomba itiraflar! Hayat Bilgisi’nin Amil Bey’i son haliyle şaşırttı! Tarık Papuççuoğlu’nun o eski halinden eser kalmadı

30 yıl sanayicilik ve tiyatroyu aynı anda yaptım. Vatan borcu dahil bütün topluma karşı görevlerimi yapmış oldum. Çocuklar büyüdü, evlendi. Artık ısrarla sanayiciliğe devam etme konusu kapandı ve sadece oyunculuk kaldı" şeklinde konuştu.

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