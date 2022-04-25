Yıllar sonra gelen bomba itiraflar! Hayat Bilgisi’nin Amil Bey’i son haliyle şaşırttı! Tarık Papuççuoğlu’nun o eski halinden eser kalmadı

"30 YIL SANAYİCİLİK VE TİYATROYU AYNI ANDA YAPTIM"

Üniversitede, tiyatroyu çok istemesine rağmen mimarlık okumayı tercih eden oyuncu, "Sebebini tam bilmiyorum ama çok derinlerden şöyle bir şey düşünmüş olabilirim, çok net bir düşünce değil bu yalnız.