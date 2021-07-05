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Haberler Galeri Yıllara meydan okuyan Nebahat Çehre güzellik sırrını Günaydın’a anlattı!
Giriş Tarihi: 05.07.2021 07:17 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 07:19

Yıllara meydan okuyan Nebahat Çehre güzellik sırrını Günaydın’a anlattı!

Usta oyuncu Nebahat Çehre, yıllara meydan okuma sırrını GÜNAYDIN yazarı Prof. Dr. Serdar Dağ'a anlattı: "Kimse yaşına bakmasın, hayatını güzel yaşasın. Yemeiçme konusunda kısıtlamam yok ama her akşam 18.00'de mutlaka 6 km. yürüyorum"

SERDAR DAĞ
Yıllara meydan okuyan Nebahat Çehre güzellik sırrını Günaydın’a anlattı!

Türk sinemasının usta oyuncusu Nebahat Çehre, güzellik sırlarını açıkladı. Yıllara meydan okuyan Çehre, "Her yaşta sporu öneriyorum. Her gün 10 bin adım atıyorum. Yemek konusunda kısıtlamam yok. Botoks ve cilt bakımı yaptırıyorum. İnsan aynaya baktığı zaman kendisini mutlu görmeli" dedi

Yıllara meydan okuyan Nebahat Çehre güzellik sırrını Günaydın’a anlattı!

Bir dönemin Türkiye Güzeli ve 'Aşk-ı Memnu', 'Haziran Gecesi' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi en çok izlenen dizilerin gözde oyuncusu… Tam da tahmin ettiğiniz gibi Nebahat Çehre'den, nam-ı diğer 'Aşk-ı Memnu'nun Firdevs Yöreoğlu'sundan bahsediyorum. Bu hafta yıllardır arkadaşım olan Nebahat Hanım'la bir araya geldik. Sizlerin en çok merak ettiği soruları ilettim kendisine... İşte Çehre'nin gençlik sırrı, yaptığı işler, kariyeri ve yaşantısı hakkında samimi açıklamaları…

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Yıllara meydan okuyan Nebahat Çehre güzellik sırrını Günaydın’a anlattı!

Nebahat Hanım, Türkiye'nin yaşlanmayan güzeli olarak anılıyorsunuz. Güzelliğinizin sırrı nedir? Gençlere bu konuda özellikle tavsiyeniz var mı?
Baktığın zaman geç bir yaş ama ben onu kabul etmiyorum. Gençlere de "Yaşlılığı unutsunlar, yaşını güzel yaşamaya baksınlar" tavsiyesinde bulunuyorum. Her yaşın ayrı güzelliği var. Biz de bebek olduk, genç kız olduk. Bütün bunları yaşadık, dönem böyle dönecek. "Bu yaşlanmış" diyen herkes bir gün yaşlanacak. Onun için bunlardan kurtulmak lazım. Evet, ben yaş aldım, bayağı yaşım var. Bunun için de herhangi bir şey yaptığım yok. Biraz aile genetiğinde bu var. Hayata güzel bakmak var. Dostlarımı seviyorum, dostlarım beni seviyor. O motivasyon çok iyi geliyor. Yani yaşlanmanın üzüntüsünü çekmiyorum.

Yıllara meydan okuyan Nebahat Çehre güzellik sırrını Günaydın’a anlattı!

DİSİPLİNLİ BİR KADINIM

Güzellik kavramı genelde kadınlarla anılıyor. Sizce Türkiye'de erkekler kendine bakıyor mu? Bir erkekte dikkatinizi çeken ilk şey ne oluyor?
Genç kızken ilk erkek arkadaşımın ayaklarına baktım, ayakkabısına ve çorabına… Kısa mı, uzun mu diye. Yani 15 yaşındaydım. O da Galatasaray'da okuyordu. Ayakkabı çok dikkatimi çeker. Sonra zaman içinde bir birliktelik, arkadaşlık olursa onun zekâsı çok önemli, espri yapabilmesi çok önemli. Tabii ki ben ona cevap veriyorsam devam ediyor ilişkiler.

Yıllara meydan okuyan Nebahat Çehre güzellik sırrını Günaydın’a anlattı!

Birçok dizi ve filmde oynadınız. Fakat 'Aşk-ı Memnu'da 'Bihter'in annesi 'Firdevs Yöreoğlu' olarak gönüllere taht kurdunuz. Sizce bu karakterin toplum tarafından bu kadar beğenilmesinin ve capslere konu olmasının sebebi nedir?
O karakter aslında çok tehlikeli bir karakter. Fakat bu karakter sonrasında zarafet ve asaletiyle de ön planda oldu. Bu kadın öyle her şeyi hırsı için yapabilecek bir kadın değil. Her şeyi böyle aklıyla, zarafetiyle yürüttü. Alaçatı'daki 9 yaşındaki çocuk beni çok beğeniyormuş. Genç anne ve babaya "Benim bu dizide neyimi beğeniyor?" diye sordum. 9 yaşındaki çocuğun cevabı "Dizinin en akıllı kadını sizsiniz" oldu.

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