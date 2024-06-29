Giriş Tarihi: 29.06.2024 06:57
Yıllarca çocuk özlemi çeken Eda Özülkü ile Metin Özülkü'nün ikizleri dikkat çekti! “Biri aynı annesi diğeri ise babası”
Eda Özülkü ile Metin Özülkü sosyal medyanın en sevilen isimlerin. Müzik camiasının gözde çifti örnek aile yaşantısıyla da hep takdir ediliyor. Unutulmaz şarkılar ile bir döneme damga vuran müzisyen çift Eda Özülkü ve Metin Özülkü'nün hayatı merak konusu oldu. 1988 yılından evlenen Eda Özülkü ve Metin Özülkü çifti tam 15 yıl evlat özlemi çektikten sonra 2004 yılında ikizlerini kucaklarına almışlardı. Şimdilerde 20 yaşında olan Eda Özülkü ve Metin Özülkü çiftinin ikizleri Baran ve Volkan'ı görenler şoke oluyor. İşte gözlerden uzak yaşantıları ile parmakla gösterilen ünlülerden olan Eda Özülkü ve Metin Özülkü ile ikizleri Baran ve Volkan...